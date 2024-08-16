По словам Дмитрия Любинца, Киев делает все возможное, чтобы большие обмены пленными состоялись.

В ближайшее время обмена пленными в формате "всех на всех" с Россией не произойдет, несмотря на операцию украинских сил в Курской области РФ и пополнение обменного фонда. Об этом в эфире Радио Свобода сказал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

По его словам, Киев делает все возможное, чтобы большие обмены пленными состоялись.

"Постоянно украинская сторона выступает с инициативой проведения крупных обменов, в том числе неоднократно через посредников мы выступали с инициативой проведения обменов "всех на всех". Верю ли я, что в ближайшее время может произойти обмен "всех на всех"? Нет, не верю. Верю ли я, что украинская сторона делает все возможное, чтобы большие обмены происходили? Да, этим занимается большая команда Координационного штаба, я лично в ежедневном режиме", - рассказал омбудсмен. Видео дня

Он подтвердил, что операция ВСУ в Курской области России улучшает ситуацию с возвращением украинских граждан с территории Российской Федерации, а также с оккупированных территорий Украины.

По словам Лубинца, украинская сторона в этом процессе хочет опираться на принцип справедливости и договориться с Российской Федерацией о принципах проведения обменных процессов.

"Мне бы очень хотелось, чтобы мы с Россией договорились наконец о принципах проведения обменных процессов и возвращения гражданских граждан, используя эту ситуацию. ... Нам надо использовать принцип справедливости. Кто раньше попал в плен, тот раньше выходит. У нас есть списки военнопленных и гражданских заложников, которых россияне взяли в плен еще до начала полномасштабного вторжения - с 2014 года, у нас есть защитники Мариуполя, которые более двух лет находятся в плену. Среди них есть даже те, кто после верификации и подтверждения Международным комитетом Красного Креста был ранен в плену, что вообще нонсенс с точки зрения международного гуманитарного права", - подчеркнул Лубинец.

Обмен пленными с РФ - последние новости

Украина и Россия начали переговоры об обмене пленными, захваченными в Курске. Как сообщило Financial Times, точное количество российских военных, которых взяли ВСУ во время захода в Курскую область, не разглашается.

При этом, по данным представителей правительства и военных, речь может идти о сотнях. Среди захваченных в плен много молодых призывников.

Вас также могут заинтересовать новости: