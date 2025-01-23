О смелости и заботе: рассказ о том, как аптеки спасают здоровье жителей прифронтовых районов

Село Петровка Золочевской громады, на северо-востоке Харьковщины. Здешняя тишина обманчива: покой в любой момент могут разорвать дроны или ракеты, а жителей сопровождают сырость и холод. Люди не покидают свою малую родину по разным причинам, но всем им в таких условиях нужна поддержка. И среди насущных вопросов, требующих решения едва ли не первое место занимает доступ к лекарствам.

Жителям больших городов, в обычных условиях, трудно представить отсутствие аптек и возможности приобрести широкий спектр медицинских препаратов. Но, возможно, вы вспомните, как в начале полномасштабного вторжения, когда, например, в столице выстраивались длинные очереди в аптеки. Но аптечные пункты работали и прилагали усилия, чтобы удовлетворить спрос. Если же мы говорим о прифронтовых регионах, то ситуация здесь еще более критическая. Стационарные аптеки остались далеко не во всех населенных пунктах. Вот и в Петровке своей нет. Людям приходится преодолевать не один километр до центра громады, чтобы приобрести жизненно необходимое.

"Мы берем (лекарства - ред.) в Золочеве, идем в аптеку и берем. Там "Аптека 9-1-1" точно открыта. А здесь ничего, нам староста передавала", - рассказывает местная жительница.

Подобные истории звучат и в других селах приграничья. Отсутствие аптек, транспортные трудности, финансовые проблемы - все эти факторы создают угрозу для здоровья местных жителей.

Аптеки как центр помощи

Золочев - ближайший городок, где работают всего две аптеки - "Аптека 9-1-1" и "Аптека оптовых цен". Они стали своеобразным хабом для всего района. Их работники не только обеспечивают лекарствами местных жителей, но и помогают доставлять медикаменты в самые отдаленные уголки громады.

"У меня по Феськах много подопечных, которым я домой подвожу, маломобильным людям. Есть специальные у нас работники, которые также заказывают, я им привожу, передаю лекарства. Это уже человеческий фактор, помощь", - рассказывает работник Богдан Андриевский.

Несмотря на постоянный риск обстрелов, аптеки продолжают работать.

"Здесь 1 или 2 мая было, когда у нас на площадь три КАБа прилетели. Мы как раз на работе, здесь находились", - вспоминает Богдан Васильевич.

Мобильные аптеки: спасение для жителей отдаленных сел

Для того чтобы облегчить жителям доступ к лекарствам был введен проект по запуску мобильных аптечных пунктов. Они регулярно приезжают в амбулатории в отдаленных селах, таких как, например, Феськи или Довжик. За час работы мобильная аптека успевает обслуживать десятки людей, нуждающихся в лекарствах.

"У нас аптеки нет и ехать очень трудно в нынешнее время. Потому что летают дроны, обстрелы. И не каждый может поехать. Поэтому социальная (мобильная) аптека - очень важна", - объясняет староста Александровского старостата Абдул Михрабов.

Важно, что в мобильных аптечных пунктах люди могут получить и медпрепараты по программе "Доступные лекарства", а это и лекарства против гипертонии, диабета, астмы и других хронических заболеваний, которые можно получить по электронному рецепту бесплатно или со значительной скидкой.

Жители прифронтовых районов живут в состоянии постоянной борьбы не только с вражескими обстрелами, но и за соблюдение одного из базовых прав человека - права на здоровье и лечение в случае заболевания. И в таких условиях функционирование аптек и мобильных аптечных пунктов, предлагающих столь необходимые людям лекарства, становится принципиально важным условием для выживания.

Работа аптек и фармацевтов в Золочеве на Харьковщине - это больше, чем бизнес. Это о человечности, смелости и заботе о тех, кто остался на родной земле, несмотря на все угрозы.