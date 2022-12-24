Полномасштабная война кардинально изменила жизнь украинцев и их отношение к когда-то любимым праздникам. Поэтому накануне Нового года 2023 общество разделилось на два лагеря: противников его празднования и сторонников. Но стоит ли отказываться от магических новогодних ритуалов и семейных рождественских посиделок из-за того, что Россия хочет выключить нам не только свет, но и щелкнуть тумблер праздничного настроения?

Череда кровавых и циничных событий, вызванных в Украине развязанной РФ войной, заставила нас переоценить абсолютно происходящее в жизни. Еще летом все мы были если не активными участниками, то наблюдателями жарких дискуссий в сети об уместности дискотек в центре Киева в разгар полномасштабного вторжения России в нашу страну. А сейчас, в зимний период, интернет-юзеры открыли двери в новый портал споров - стоит ли праздновать Новый год 2023 и Рождество?

Прежде всего стоит сказать, что каждый сам должен решать, есть ли у него желание, время и ресурсы отмечать новогодние и рождественские праздники

Прежде всего стоит сказать, что каждый сам должен решать, есть ли у него желание, время и ресурсы отмечать новогодние и рождественские праздники. Конечно, тоскующая из-за потери близкого человека семья не будет думать о том, как праздновать Новый год. Но никто, даже кровавый фюрер Путин, не отберет у них возможности собраться семьей за одним столом на Рождество и погрузиться в воспоминания о погибшем. На то он и семейный праздник - пусть и в печали, но все же вместе…

Отталкивайтесь от собственных желаний, и не наказывайте себя отсутствием праздника. Стоит просто выбрать его формат:

Если вы любитель шумных гуляний, то должны понимать, что сейчас все изменилось из-за войны, но никто не запрещает вам собраться с друзьями, посмеяться, выпить бокал шампанского и съесть праздничного оливье. Хотите развлечений – возьмите настольные игры, напишите веселые пожелания на бумаге и поочередно доставайте их. Праздник внутри вас самих, его никому не отобрать.

Если вы - семейный человек, проведите Новый год в кругу семьи. Сейчас многие из нас, украинцев, поняли, что в единстве – наша сила. Так что это еще один повод побыть вместе с близкими людьми, с которыми вас объединяет масса приятных воспоминаний.

Хотите поехать на отдых на эти праздники – вперед. Как показали печальные события в нашей стране, завтра может и не быть, мечты так могут и остаться лишь мечтами. Поэтому, отбросив все сомнения и будничные хлопоты, отвлекайтесь и встречайте зимние праздники не на работе или дома, а в новых местах. Помните, что хранить собственный внутренний ресурс и нервную систему гораздо важнее денег.

Не хотите праздновать - ладно. Побудьте в тишине, в покое. А после приветствия президента поднимите в полночь бокал любимого напитка и загадайте самое страстное желание (у всех нас, украинцев, оно сейчас одно). Не хотите и этого делать - пожалуйста, не притягивайте силой ощущение праздника, делайте то, чего желаете сами.

Главное – не лишайте праздника своих детей: они и так травмированы войной. Поэтому устройте им маленькую радость - украсьте вместе елку, покажите, что праздники все еще существуют. И, конечно, порадуйте их подарками - пусть маленькими, сделанными собственноручно, дети это обязательно оценят и будут помнить.

Праздновать Новый год и Рождество во время полномасштабной войны так же нормально, как и не праздновать

И пусть на пути к желанию праздновать вас не останавливает осуждение "полиции морали" - соседей, родственников или друзей! Жизнь, как показал нам 2022-й год, слишком скоротечна. Так что украшайте елку, празднуйте, поздравляйте - когда, как не сейчас!

И помните: праздновать Новый год и Рождество во время полномасштабной войны так же нормально, как и не праздновать. Главное - ориентироваться на собственные ощущения и желания. Поэтому не осуждайте тех, кто, в отличие от вас, будет встречать эти праздники в кругу друзей или решит просто побыть в одиночестве.

Напомним напоследок слова президента Зеленского в Конгрессе США: "Мы будем праздновать Рождество. И даже если не будет электричества, свет нашей веры в нас самих не погаснет. Если будут российские ракеты, мы сделаем все возможное, чтобы защититься. Если будут иранские дроны, и нашим людям придется идти в бомбоубежище вечером перед Рождеством, украинцы и там сядут за праздничный стол и поддержат друг друга".

Ольга Робейко