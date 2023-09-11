Анатолий Щадило заменил на этом посту Андрея Небитова, который отныне назначен на должность заместителя председателя Национальной полиции Украины.

Новым руководителем полиции в Киевской области стал генерал полиции третьего ранга Анатолий Щадило. Председатель Национальной полиции Украины Иван Выговский представил личному составу нового главу.

В полиции Киевской области в Facebook отметили, что Выговский поблагодарил бывшего руководителя Андрея Небитова за работу и пожелал успехов на новой должности. Отныне Небитов назначен на должность заместителя главы Национальной полиции Украины.

"Анатолий Щадило продолжит позитивные наработки и в дальнейшем будет развивать полицию Киевщины, в том числе восстановление подразделений, разрушенных в результате оккупации. Перед всем личным составом полиции продолжают стоять основные задачи: обеспечение безопасности и правопорядка, защита прав и свобод граждан и противодействие преступности", - отметил Выговский.

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В свою очередь, Щадило отметил, что приложит все усилия для поддержания в области порядка и создания среды безопасности для граждан.

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В июле 2019 года Андрей Небытов был назначен на должность начальника полиции Киевской области.

При этом Анатолий Щадило ранее занимал должность начальника Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

Следует напомнить, что 18 января в Броварах Киевской области упал вертолет ГСЧС. В результате чего погиб глава МВД Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь МВД Юрий Лубкович.

После чего премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что правительство возложил исполнение обязанностей министра внутренних дел на главу Нацполиции Игоря Клименко.

В то же время временное исполнение обязанностей главы Национальной полиции Украины возложено на начальника Главного управления Национальной полиции Украины в городе Киеве Ивана Выговского.

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