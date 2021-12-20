Начальник полиции Киева Выговский уточнил, что в целом там сейчас не хватает 18% кадров.

Сейчас в полиции Киева существует серьезный некомплект оперов, следователей и участковых - именно на них приходится наибольшая нагрузка в правоохранительной системе.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал начальник полиции Киева Иван Выговский. Он уточнил, что в целом там сейчас не хватает 18% кадров.

Выговский отметил, что с 9151 должности по штату занято всего 7563. Следовательно, свободными остаются 1588 должностей. Проблему, по его словам, можно решить только повышением зарплат полицейским. Однако пока бюджетом это не предусмотрено, а потому придется искать другие выходы.

Один из них – идея министра внутренних дел Дениса Монастырского о подработке правоохранителей во внерабочее время.

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"Для нашей системы это определенный выход из ситуации, попытки решать проблему. Потому что первая мотивация всегда - это заработная плата. Для любого человека, в какой бы он сфере ни работал", – сказал Выговский.

Ранее министр внутренних дел предложил, чтобы правоохранителям разрешили подрабатывать в охране в свободное от выполнения основной работы время. Также он не против, чтобы определенную часть штрафов за нарушение правил дорожного движения перераспределяли на повышение зарплат работникам полиции.

"Одна из новых инициатив – возможность использования внерабочей времени полицейского, чтобы он мог получать возможность дополнительного заработка, например, на охране определенных объектов. Сейчас мы также работаем над этой моделью и за несколько недель можем ее представить", - сообщил Монастырский.

Глава МВД также сообщил, что в полиции есть нехватка кадров, примерно от 10 до 30% – в зависимости от региона. В связи с чем полицейские вынуждены работать не сутки через трое, а сутки через двое.

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Автор: Виктория Гордиенко