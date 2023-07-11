С 11 июля в Украине действуют новые ограничения в отношении табачных изделий.

С сегодняшнего дня, 11 июля, в Украине вступают в силу изменения в законодательство, запрещающие рекламу электронных устройств для курение и продажа е-сигарет и жидкостей к ним с ароматическими и вкусовыми добавками. Об этом сообщает Минздрав Украины.

В частности, запрещена реклама и продажа:

табачных изделий с ароматическими добавками (это энергетические добавки, витамины, кофеин, таурин; добавки, которые делают выбросы дыма цветными), которые могли вводить потребителей в заблуждение относительно последствий употребления табака;

сигарет и табака для самокруток (в частности, фильтр, бумага, капсула которых содержит табак или никотин, или вкусо-ароматические добавки);

жидкостей с никотином или без, которые содержат вкусо-ароматические добавки (в частности, со вкусом фруктов, ментола или кофеина).

"Запрет производства и продажи табачных изделий, е-сигарет и жидкостей к ним с добавками вступает в силу с 11 июля. Однако остатки продукции производители смогут распродавать еще в течение года", - акцентировали в Минздраве.

Как отмечается, законом предусмотрен штраф за их реализацию лицам, не достигшим 18 лет, в размере 1020 гривень, а в случае повторного нарушения - 10200 гривень.

Стоимость сигарет в Украине

В начале года украинцев предупреждали о значительном росте стоимости табачных изделий. Отдельно, сигареты премиум-сегмента в конце этого года будут стоить 92-95 грн, а вот за пачку самых дешевых надо будет отдать 70 грн.

Стоимость акциза на сигареты будет расти до 2025-го, ежегодно - на 20%. Специалисты подсчитали, что в 2025-м цена одной пачки перевалит за 100 грн.

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