Украинцев спросили, прекратят ли они курить из-за существенного подорожания сигарет.

Вскоре в Украине вырастут цены на сигареты, подорожание будет происходить до 2025-го, ежегодно - на 20%. Как говорится в сюжете "1+1", если сейчас пачка сигарет стоит, например, 81 грн, то до конца года ее стоимость вырастет в среднем на 14 грн.

"Сигареты премиум-сегмента будут стоить 92-95 грн, а вот за пачку самых дешевых надо будет отдать 70 грн", — говорится в сюжете.

Почему же так происходит? Потому что сигареты - подакцизный товар, и для того, чтобы его продать, нужно уплатить определенный налог - акциз. И вот с начала 2023-го года стоимость этого акциза выросла в Украине на 20%. Поэтому продавцы сигарет были вынуждены повышать цены на них.

Такое подорожание акциза на сигареты происходило и раньше по рекомендации ЕС, чтобы дотянуть цены до европейских и предотвратить контрабанду.

"В Украине также хотят ограничить продажу сигарет за наличные, и это для того, чтобы бороться с теневым рынком", — рассказывает журналистка.

Также украинцев спросили, бросят ли они курить из-за существенного подорожания сигарет. "Столько я себя помню, сколько и курю", — говорит пенсионер Сергей и добавляет, что все равно не завяжет с вредной привычкой. Его жена убеждена, что скачок цен на сигареты уменьшит количество курильщиков. Кто-то пытается растягивать пачку на дольше, чем раньше, из-за того, что цены кусаются. "Возможно, хоть таким образом можно будет привлечь людей к здоровому образу жизни", — предполагает Олеся и добавляет, что сигареты должны быть настолько дорогими, чтобы были доступны только богачам.

Но это - еще не конец повышения цен на сигареты в Украине, потому что стоимость акциза на них будет расти до 2025-го, ежегодно - на 20%. Специалисты подсчитали, что в 2025 году цена одной пачки перевалит за 100 грн.

Акциз по продаже табачных изделий

В феврале 2022-го года Верховная Рада приняла закон, обязывающий производителей и импортеров платить 5-процентный акциз по продаже табачных изделий, табака и промышленных заменителей табака и жидкостей для электронных сигарет вместо субъектов розничной торговли.

Отмечается, что принятие этого Закона положительно повлияет на социально-экономическое развитие регионов, поскольку предоставит возможность сохранить в 2022 году и последующих годах поступления бюджетов местного самоуправления на том уровне, которые они получают по действующей системе налогообложения.

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