Отмечается, что они получают наибольшее распространение именно среди молодежи 18-29 лет.

В Верховной Раде предлагают запретить новейшие табачные изделия, содержащие вкусо-ароматические добавки.

Как сообщает корреспондент УНИАН, соответствующий законопроект "О внесении изменений в Закон Украины "О мерах по предупреждению и уменьшению употребления табачных изделий и их вредного влияния на здоровье населения" о запрете новейших табачных изделий, содержащих вкусо-ароматические добавки" (регистрационный номер 9227) внесен в парламент. Его инициируют более 20 нардепов.

Законопроектом предлагается запретить производство (кроме для экспорта), оптовую и розничную торговлю и импорт для продажи на территории Украины новейших табачных изделий с характерным запахом и вкусом дыма и содержащих вкусо-ароматические добавки.

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В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что международные исследования показывают, что 80% подростков в возрасте 12-17 лет, которые имели опыт употребления табака, дебютировали именно с ароматизированных табачных изделий. "После появления табачных изделий для нагрева на рынке Украины в конце 2016 года впервые за 10 лет восстановилась динамика роста употребления табачных изделий", - отмечается в записке.

Как отмечается, исследования, проведенные Киевским международным институтом социологии, демонстрируют стремительный рост распространенности употребления среди населения новейших табачных изделий, в частности, изделий для электрического нагрева.

"Если в 2019 году только 1% респондентов сообщали об употреблении табачных изделий для нагревания, то в 2022 году этот показатель составляет 7%. Среди женщин увеличилась доля тех, кто употребляет табачные изделия для электрического нагрева с 0,6% в 2019 году до 5,5% в 2022 г. табачные изделия для нагрева со вкусо-ароматическими добавками получают наибольшее распространение именно среди молодежи 18-29 лет: согласно исследованиям, в 2022 году 22% молодежи когда-либо пробовали такие изделия, а 9% употребляли в течение последних 30 дней", - говорится в пояснительной записке.

При этом отмечается, что ВОЗ утверждает, что все виды табачных изделий представляют угрозу для здоровья.

Табакокурение - последние новости

Напомним, недавно в Новой Зеландии приняли закон о запрете курения для будущего поколения. Страну хотят сделать "бездымной" уже к 2025 году.

В январе украинцев предупреждали о росте цен на сигареты. Отмечается, что подорожание будет происходить ежегодно на 20%.

Прошлой весной бывшие сотрудники Всемирной организации здравоохранения заявили, что контроль табачного дыма неэффективен в большинстве стран мира.

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