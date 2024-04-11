В законе о мобилизации нет положений, касающихся сроков возможного перехода на "гражданку".

В законопроекте о мобилизации нет ни одного определенного срока для демобилизации тех, кто, в частности, защищает Украину с первых дней полномасштабного вторжения.

Верховная Рада Украины сегодня приняла законопроект о мобилизации. Его поддержали 283 народных депутата (при необходимых 226). Когда законопроект был принят в первом чтении, то там была норма о том, что возможно увольнение со службы военнослужащих, которые в целом отслужили 36 месяцев во время действия военного положения. При этом предполагалось, что увольнение должно было осуществляться в сроки, определенные решением Ставки верховного главнокомандующего.

Теперь в законе о мобилизации нет ни одного определенного срока для демобилизации, в частности, тех, кто защищает Украину с первых дней полномасштабного вторжения. Сегодня за изъятие этой нормы из законопроекта о мобилизации проголосовало 227 нардепов (при необходимых 226).

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Перед рассмотрением законопроекта во втором чтении главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский и министр обороны Рустем Умеров обратились к парламенту, чтобы исключить демобилизационные положения из законопроекта. Они свою инициативу объясняли тем, что вопрос оснований увольнения с военной службы, а также введение на законодательном уровне ротации военнослужащих будет нормироваться отдельно, другим законопроектом, который будет предложен парламенту.

В центре внимания демобилизация в Украине - сегодня это стоит знать

Как сообщал УНИАН, спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин сказал, что нормы по демобилизации будут рассмотрены в отдельном законопроекте. Он напомнил, что норма о демобилизации в первом чтении присутствовала - через 36 месяцев. При этом добавил, что были пожелания от Генерального штаба, который понимает оперативную ситуацию, угрозы и риски, которые стоят перед государством, и поэтому нельзя сейчас принимать поспешных решений.

По его словам, нужно понимать, что эскалация и агрессия России продолжается, наступление идет практически по всей линии фронта, поэтому ослабить Силы обороны нельзя.

Политолог Владимир Фесенко считает, что Украина сейчас на пороге эскалации войны со стороны России, поэтому говорить о демобилизации преждевременно. Он отметил, что сейчас и так нехватка бойцов на фронте. У россиян есть преимущество, и если сейчас еще проводить демобилизацию, то это вызовет серьезные проблемы для нашей обороны.

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