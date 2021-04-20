В Запорожье произошел скандал из-за якобы отказа водителя такси везти темнокожего пассажира. По словам последнего, таксист даже позволил себе прямые оскорбления на почве расизма.
Подробности инцидента описывает сайт "Сегодня".
Что говорят пассажиры
Елена с мужем Мишелем вызвали такси, выйдя с пакетами из магазина. Начав садиться в машину, они услышали оскорбления.
"Супруг ждет пока я сяду, чтобы закрыть за мной, и открывает свою дверь, а водитель начинает, увидев мужа, говорить: "Я обезьян не вожу", – рассказала Елена Макайя.
Причину такого поведения она не понимает.
"Я понимаю, что человек неадекватный и тихонечко начинаю выходить из машины и мужу говорю, что мы на этой машине не поедем, а в это время водитель просто нецензурной лексикой оскорбляет нас", – продолжает она.
Сам Мишель Макайя приехал из Конго в Украину учиться и остался навсегда. После получения гражданства он женился и прожил с Еленой уже более 30 лет. За все время подобных оскорблений не слышал.
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"Водитель меня только увидел начал оскорблять. Таких вещей нельзя пропускать потому в данный момент я даже готов сделать все возможное, чтобы этот человек ответил за свои слова", – говорит Мишель.
Комментарий таксиста
Водитель такси Дмитрий говорит, что не возит пассажиров на переднем сидении из-за пандемии коронавируса. Это якобы и пытался сказать супругам и настаивает, что расистского подтекста в его словах не было – просто не так поняли.
"Они там между собой, как мне показалось, гримасы друг другу строили, улыбались, кривлялись, ну это их дело. Когда садится на переднее, я говорю, что его не повезу на переднем сидении, когда он еще и обезьянничает. Она начала кричать, мол почему не повезете, и хлопнула очень громко дверью", – рассказал мужчина.
Что было далее
Супруги обратились в полицию, желая добиться наказания для водителя. В случае доказательства расизма в его словах мужчине может грозить уголовное дело по статье о нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой принадлежности.
Из-за отсутствия видео и свидетелей инцидента доказать вину будет сложно, прогнозирует юрист Гиви Дзандзава. При этом эксперт видит в инциденте нарушение закона о правах потребителей из-за отказа везти пассажиров.
"Поставщиком является именно компания, поэтому к штрафу можно привлечь компанию. А личная ответственность к этому таксисту, например, на мой взгляд, это именно Уголовный кодекс Украины и это или угроза штрафа, или ограничения свободы, или даже лишения свободы", – уточнил он.
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