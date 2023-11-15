Сейчас готовятся все необходимые документы для направления запроса о выдаче фигуранта украинской стороне для привлечения к уголовной ответственности.

13 ноября в Афинах компетентные органы Греции задержали гражданина Украины, которого подозревают в незаконном завладении бюджетными средствами в размере 43 млн грн.

Об этом сообщил Офис генерального прокурора. По данным следствия, подозреваемый в сговоре с другими лицами завладел средствами, которые общество с ограниченной ответственностью получило в качестве предварительной оплаты по договорам, заключенным с Министерством обороны Украины на закупку товаров военного назначения. В дальнейшем указанные деньги были перечислены на счета физических лиц-предпринимателей за якобы предоставление работ и услуг. Преступление было совершено в период со 2 марта по 10 мая 2022 года. В то время подозреваемый находился в должности директора компании.

12 июля 2022 года фигуранту сообщили о подозрении в завладении чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением и распоряжения имуществом, полученным преступным путем, совершенные в особо крупном размере организованной группой (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса).

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"6 ноября 2023 года прокуроры офиса Генерального прокурора направили в компетентные органы Греции запрос на задержание и временный арест фигуранта. Также в рамках сотрудничества с Интерполом был направлен запрос на публикацию красного оповещения. В результате, подозреваемый был задержан и решением Апелляционного суда Афин применен временный арест. Сейчас готовятся все необходимые документы для направления запроса о выдаче указанного лица украинской стороне для привлечения к уголовной ответственности", - говорится в сообщении.

Ситуация с хищением горючего

В Минобороны придумали, как защитить горючее для фронта от хищения. Ведомство решило обязать поставщиков маркировать горючее для ВСУ красным и зеленым цветами. В дизельное топливо будет добавлен краситель ярко красного цвета.

"Маркировка дает возможность идентифицировать и отслеживать топливо, которое было закуплено исключительно для нужд ВСУ, и уменьшает возможность его незаконной продажи. Кроме того, определенный цвет сделает невозможным злоупотребление на местах относительно смешиваний горючего. Качество горючего для военной техники имеет важнейшее значение", - пояснили в Минобороны.

Промаркированное топливо будет невозможно разбавить, чтобы цвет полностью исчез: даже если его разбавить очень сильно, дизельное топливо будет менее красного или розового цвета.

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