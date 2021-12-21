Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

Заместителю начальника управления Министерства обороны Украины сообщено о подозрении в предложении взятки в 24 млн грн директору Департамента внутреннего аудита Минобороны за положительное заключение аудиторской проверки.

Об этом сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Как отмечается, по поручению министра обороны осуществляется аудит исполнения частным юридическим лицом обязательств по контракту по обустройству объекта специального назначения "Единый центр безопасности Центрального управления безопасности военной службы Вооруженных Сил Украины".

Положительное заключение аудита позволил бы частной компании получить полную сумму оплаты по заключенному контракту, общая стоимость которого составляет более 400 млн грн, и претендовать на заключение следующих договоров по обустройству других частей системы.

Читайте такжеЗарплаты в "конвертах" и другие теневые схемы: названа сумма удара по УкраинеНа сегодня действия лица квалифицированы по ч. 3 ст. 369 УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 8 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Ранее в САП поделились, что бывшему директору государственного предприятия "Оператор рынка", который сейчас является внештатным советником министра энергетики Украины, сообщено о подозрении в незаконном завладении 2,15 млн гривен.

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