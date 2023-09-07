Прокремлевские агитаторы пытались сорвать мобилизацию и дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в нескольких регионах нашего государства.

Служба безопасности Украины заблокировала подрывную деятельность еще трех сторонников российских оккупантов, которые действовали в Киеве, в Запорожской и Закарпатской областях.

Как сообщил пресс-центр СБУ, злоумышленники массово распространяли в соцсетях призывы в поддержку российских оккупантов и оправдывали их преступления в Украине. Также отмечается, что они "разгоняли" фейки о ситуации на фронте, дискредитировали Силы обороны и агитировали граждан уклоняться от призыва в ВСУ.

Таким образом, как отметили в спецслужбе, прокремлевские агитаторы пытались сорвать мобилизацию и дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в нескольких регионах нашего государства.

Видео дня

"Так, в Киеве нейтрализована преступная деятельность так называемого "исполнительного секретаря движения пацифистов". В своем Телеграмм-канале он активно призвал жителей столицы "косить" от призыва и бежать за границу. Также фигурант рассылал иностранным дипломатам выдуманные справки о войне в Украине. В них использовал прокремлевские нарративы, дискредитирующие Силы безопасности и обороны. Такими действиями злоумышленник пытался испортить имидж нашего государства перед международными партнерами", - говорится в сообщении.

В то же время, в Запорожье, как отметили в СБУ, разоблачен местный специалист ИТ-сферы, который публично призвал жителей региона поднять российский флаг над украинским островом Хортица. Для распространения вражеской агитации фигурант использовал один из прокремлевских телеграмм-каналов с общей "аудиторией" более 10 тыс. пользователей.

Кроме того, на Закарпатье задокументированы преступления настоятеля одного из храмов Хустской епархии УПЦ (МП).

"По данным следствия, клирик на собственной странице в одной из популярных соцсетей публиковал материалы, в которых оскорблял религиозные чувства верующих других конфессий. Также он выкладывал изображения с запрещенной символикой коммунистического режима. По этим фактам продолжаются расследования для установления всех обстоятельств преступлений и привлечения виновных к ответственности. Злоумышленникам грозит до 5 лет тюрьмы. Комплексные мероприятия проводили при процессуальном руководстве прокуратуры", - заявили в спецслужбе.

Разоблачение предателей Украины

В Кривом Роге разоблачен российский информатор, который "сливал" направления полетов боевой авиации ВСУ. Приспешником россиян оказался житель Кривого Рога, который после 24 февраля 2022 года начал собирать и распространять сведения о дислокации Сил обороны. Он вышел на свою знакомую из города Краснодар, которая находится в поле зрения российских спецслужб. Именно через нее информация о маршрутах перемещения украинской военной техники и последствиях воздушных атак РФ могли попасть к оккупантам.

Кроме того, в Херсоне задержали коллаборантку, которая участвовала в принудительной "паспортизации" РФ во время оккупации города.

Вас также могут заинтересовать новости: