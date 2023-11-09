Защита анонсировала получение в ближайшее время доказательств, которые будут свидетельствовать о том, что версия досудебного расследования ложная.

Защитники бизнесмена Игоря Коломойского заявили о необъективности следствия и ухудшении состояния здоровья своего клиента. По их словам, в СИЗО у Коломойского обнаружили новые заболевания, которые невозможно лечить в условиях изоляции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом они заявили на пресс-конференции в Киеве. Адвокат Олег Пушкарь в очередной раз отметил необоснованность подозрения, которое Коломойскому объявили правоохранители. В частности, он напомнил, что бизнесмена обвиняют в якобы фиктивном внесении 6 млрд наличных в кассу, тогда как по документам эти деньги внесены все же были. Следовательно, по словам Пушкаря, в кассе банка должна быть учтена нехватка такой значительной суммы, однако она не зафиксирована.

"Никаких данных, которые бы указывали на то, что из банка где-то была изъята сумма в 6 млрд грн, не установлено", - отметил адвокат. Он также отметил, что во время национализации банка и его проверки профильными службами и новым менеджментом такой нехватки также не было обнаружено.

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По его словам, уже через несколько месяцев после начала досудебного расследования и объявления подозрений Коломойскому "ПриватБанк" заявил, что узнал о своем фигурировании в деле со СМИ.

Пушкарь подчеркнул, что оба свидетеля обвинения не подтверждают версию следователей о фиктивном внесении наличных в кассу.

Он также добавил, что следствие - более 50 прокуроров и детективов - не выполняет удовлетворенные судом ходатайства о допросе лиц, в частности, глав Нацбанка, и осуществления следственных действий, которые могли бы предоставить доказательства в оправдание Коломойского. Кроме того, и уже государственный "ПриватБанк" затягивает рассмотрение ходатайств адвокатов о получении необходимых документов от банка, которое согласовано определением суда.

"Несмотря на все эти затягивания и факторы, которые дают возможность держать лицо под стражей и продлевать сроки досудебного расследования, можно четко просчитать, что это дело завершится ничем", - уверен Пушкарь.

По его мнению, и доказательства, к которым адвокаты получат доступ в ближайшее время, в частности, документы из "ПриватБанка", будут свидетельствовать о том, что версия досудебного расследования ложная. В частности, речь идет о документах о перечислении этих средств другим компаниям после внесения их в кассу банка.

Защитник подчеркнул, что расследование является необъективным, и он не надеется на то, что это изменится. В частности, с момента регистрации уголовного производства до объявления о подозрении прошло достаточно мало времени. Кроме того, бизнесмена якобы считают организатором этой "схемы", однако ни одного вероятного исполнителя следствие так и не установило. В то же время он уточнил, что за эти месяцы досудебного расследования следствие не предоставило никаких новых доказательств, подтверждающих вину Коломойского.

Другой адвокат бизнесмена Александр Лысак также отмечал странное обнаружение якобы отсутствия 6 млрд грн аж в 2023 году, когда, по версии следствия, это произошло еще в 2013-2014 годах.

"Если в 2016 году во время национализации банка проверяли соответствующие комиссии, то они должны были это выявить... Это миллиарды гривень... Для "ПриватБанка" и государственных учреждений якобы отсутствие этих средств тоже было неожиданностью", - добавил он.

Следовательно, "очень большой вопрос", по словам Лысака, что с 2016 года якобы отсутствие этих средств не обнаружили. Адвокат также отметил, что через две недели после первого объявления подозрения правоохранители ее сменили, заменив потерпевшую сторону на "ПриватБанк".

По его словам, все свидетельствует о том, что следствие не должным образом готовилось к объявлению подозрения и не собрало достаточное количество доказательств. Адвокаты бизнесмена заявили, что настаивают на том, что преступления не было.

Защитник в очередной раз отметил надлежащее процессуальное поведение Коломойского, его самостоятельное прибытие на заседание и отсутствие рисков избежания бизнесменом правосудия. Поскольку сам он заинтересован в скорейшем рассмотрении этого дела.

Лысак отметил, что с начала содержания под стражей состояние здоровья Коломойского ухудшилось. Врач, который обследовал его, советовал провести курс лечения и определенные манипуляции для улучшения состояния здоровья.

"По нашему мнению, Игорь Валерьевич не может содержать в изоляции в условиях отсутствия нормального медицинского обеспечения. Поскольку были обнаружены дополнительные заболевания. Наблюдается динамика ухудшения состояния здоровья в условиях следственного изолятора", - сказал адвокат.

Следовательно, защита просит смягчить бизнесмену меру пресечения, по крайней мере заменив содержание под стражей на домашний арест, где он сможет получать надлежащую медицинскую помощь и конструктивно участвовать в досудебном следствии.

Дело Коломойского - сегодня это стоит знать

Как сообщал УНИАН, Игорь Коломойский находится под стражей с начала сентября, когда ему объявили о подозрении. Изначально размер залога в качестве альтернативной меры пресечения составлял 509 млн грн, однако впоследствии суд увеличил его до 3,9 млрд гривень.

Бизнесмена обвиняют в завладении 5,8 млрд грн в 2013-2014 с помощью сотрудников "ПриватБанка", учредителем и акционером которого он был.

Суд первой инстанции и апелляционный суд систематически отказывают адвокатам Коломойского в изменении меры пресечения или уменьшении залога, несмотря на то, что защита подчеркивает неудовлетворительное состояние здоровья бизнесмена и невозможность внесения им залога из-за отсутствия таких средств.

Защита Коломойского также отмечает, что во время пребывания в изоляторе временного содержания он "имеет серьезные проблемы" с доступом к медицинской помощи.

Подозреваемым по этому делу является и бывший глава столичного филиала "ПриватБанка" Сергей Волков, который также находится под стражей с возможностью внесения залога в более 100 млн грн.

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