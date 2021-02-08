Украину продолжает засыпать снегом. Количество случаев коронавируса за сутки выросло более чем на 2 тысячи.
Осложнение погодных условий
В понедельник, 8 февраля, снег продолжит засыпать Украину. Облачная погода ожидается в северных областях, осадки обойдут также Николаев и Кропивницкий. Температура сегодня упадет до -9°.
Ситуация с коронавирусом
В Украине за сутки обнаружили 2141 нового больного COVID-19.
С начала пандемии коронавирусом заразились 1246990 украинцев, 1075743 - выздоровели 23644 - умерли.
Перемирие на Донбассе
В районе проведения операции Объединенных сил за сутки было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня. В результате обстрелов оккупантов военнослужащий из состава Объединенных сил получил огнестрельное ранение.
Главные новости Украины: что важно знать 8 февраля 2021
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