В Украине тем временем действуют карантинные ограничения, введенные из-за коронавируса.

Украину продолжает засыпать снегом. Количество случаев коронавируса за сутки выросло более чем на 2 тысячи.

Осложнение погодных условий

В понедельник, 8 февраля, снег продолжит засыпать Украину. Облачная погода ожидается в северных областях, осадки обойдут также Николаев и Кропивницкий. Температура сегодня упадет до -9°.

Ситуация с коронавирусом

В Украине за сутки обнаружили 2141 нового больного COVID-19.

С начала пандемии коронавирусом заразились 1246990 украинцев, 1075743 - выздоровели 23644 - умерли.

Перемирие на Донбассе

В районе проведения операции Объединенных сил за сутки было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня. В результате обстрелов оккупантов военнослужащий из состава Объединенных сил получил огнестрельное ранение.

Главные новости Украины: что важно знать 8 февраля 2021

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Автор: Алина Вишневская