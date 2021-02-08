Ударит мороз и заметет снегом: прогноз погоды в Украине на сегодня (карта)
Практически во всех областях сегодня ожидается снег.
В понедельник, 8 февраля, снег продолжит засыпать Украину. Облачная погода ожидается в северных областях, осадки обойдут также Николаев и Кропивницкий. Сегодня ожидается морозный день: температура упадет до -9°.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Засыплет снегом и заметет: синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине в понедельник
- В Киеве будет снежно, температура воздуха ночью -9°, днем -8°.
- В Чернигове - облачно, температура воздуха ночью -10°, днем -9°.
- Во Львове в понедельник будет облачно с прояснениями, возможен снег с дождем, ночью -7°, днем -2°.
- В Луцке - снег, ночью -9°, днем -8°.
- В Ривне в понедельник ожидается снег, ночью -9°, днем -8°.
- В Тернополе 8 февраля ночью будет -6°, днем -5°, облачно с прояснениями, снег.
- В Хмельницком сегодня облачно с прояснениями, снег, ночью -7°, днем -6°.
- В Ивано-Франковске сегодня снег с дождем, переменная облачность, ночью -4°, днем -3°.
- В Черновцах в понедельник облачно с прояснениями, снегопад, ночью -4°, днем -3°.
- В Виннице сегодня облачно с прояснениями, -8°...-7°, снегопад.
- В Житомире в понедельник - снег, температура ночью -9°, днем -8°.
- В Черкассах - снежно, ночью -7°, днем -6°.
- В Кропивницком - облачно, температура ночью -7°, днем -6°.
- В Полтаве сегодня облачно, температура воздуха -9°...-8°, возможны осадки.
- В Одессе 8 февраля - снег, температура ночью +3°, днем +4°.
- В Херсоне в понедельник ночью -1°, днем 0°, облачно с прояснениями, снег.
- В Николаеве сегодня будет облачно, ночью -2°, днем -1°.
- В Запорожье - облачно с прояснениями, температура ночью -6°, днем -5°.
- В Сумах сегодня облачно, температура воздуха -10°...-9°.
- В Харькове - солнечно, температура ночью -8°, днем -7°.
- В Днепре - снег, температура ночью -7°, днем -6°.
- В Симферополе в понедельник будет облачно, +8°...+12°.
- В Краматорске - снег, температура ночью -8°, днем -7°.
- В Северодонецке сегодня облачно, небольшой снег, температура ночью -8°, днем -7°.
Народные приметы 8 февраля
8 февраля. В этот день солнце на лето поворачивает. Заметно, что дни стали длиннее.
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Погода в Украине
- Винница-7°... -8°
- Днепр-6°... -7°
- Донецк-7°... -9°
- Житомир-8°... -9°
- Запорожье-5°... -6°
- Ивано-Франковск-3°... -4°
- Киев-8°... -9°
- Кропивницкий-6°... -7°
- Луганск-7°... -8°
- Луцк-8°... -9°
- Львов-2°... -7°
- Николаев-1°... -2°
- Одесса+4°... +3°
- Полтава-8°... -9°
- Ровно-8°... -9°
- Симферополь+12°... +8°
- Сумы-9°... -10°
- Тернополь-5°... -6°
- Харьков-7°... -8°
- Херсон0°... -1°
- Хмельницкий-6°... -7°
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