Ударит мороз и заметет снегом: прогноз погоды в Украине на сегодня (карта)

Практически во всех областях сегодня ожидается снег.

В Украине продолжается морозная зимняя погода / Фото REUTERS

В понедельник, 8 февраля, снег продолжит засыпать Украину. Облачная погода ожидается в северных областях, осадки обойдут также Николаев и Кропивницкий. Сегодня ожидается морозный день: температура упадет до -9°.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Читайте также Засыплет снегом и заметет: синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине в понедельник

В Киеве будет снежно, температура воздуха ночью -9°, днем -8°.

В Чернигове - облачно, температура воздуха ночью -10°, днем -9°.

Во Львове в понедельник будет облачно с прояснениями, возможен снег с дождем, ночью -7°, днем -2°.

В Луцке - снег, ночью -9°, днем -8°.

В Ривне в понедельник ожидается снег, ночью -9°, днем -8°.

В Тернополе 8 февраля ночью будет -6°, днем -5°, облачно с прояснениями, снег.

В Хмельницком сегодня облачно с прояснениями, снег, ночью -7°, днем -6°.

В Ивано-Франковске сегодня снег с дождем, переменная облачность, ночью -4°, днем -3°.

В Черновцах в понедельник облачно с прояснениями, снегопад, ночью -4°, днем -3°.

В Виннице сегодня облачно с прояснениями, -8°...-7°, снегопад.

В Житомире в понедельник - снег, температура ночью -9°, днем -8°.

В Черкассах - снежно, ночью -7°, днем -6°.

В Кропивницком - облачно, температура ночью -7°, днем -6°.

В Полтаве сегодня облачно, температура воздуха -9°...-8°, возможны осадки.

В Одессе 8 февраля - снег, температура ночью +3°, днем +4°.

В Херсоне в понедельник ночью -1°, днем 0°, облачно с прояснениями, снег.

В Николаеве сегодня будет облачно, ночью -2°, днем -1°.

В Запорожье - облачно с прояснениями, температура ночью -6°, днем -5°.

В Сумах сегодня облачно, температура воздуха -10°...-9°.

В Харькове - солнечно, температура ночью -8°, днем -7°.

В Днепре - снег, температура ночью -7°, днем -6°.

В Симферополе в понедельник будет облачно, +8°...+12°.

В Краматорске - снег, температура ночью -8°, днем -7°.

В Северодонецке сегодня облачно, небольшой снег, температура ночью -8°, днем -7°.

Прогноз погоды в Украине на 8 февраля / фото УНИАН

Народные приметы 8 февраля

8 февраля. В этот день солнце на лето поворачивает. Заметно, что дни стали длиннее.

Вас также могут заинтересовать другие новости погоды: