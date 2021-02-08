Ударит мороз и заметет снегом: прогноз погоды в Украине на сегодня (карта)

08:00, 8 февраля 2021
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Практически во всех областях сегодня ожидается снег.

В Украине продолжается морозная зимняя погода / Фото REUTERS
В Украине продолжается морозная зимняя погода / Фото REUTERS

В понедельник, 8 февраля, снег продолжит засыпать Украину. Облачная погода ожидается в северных областях, осадки обойдут также Николаев и Кропивницкий. Сегодня ожидается морозный день: температура упадет до -9°.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Засыплет снегом и заметет: синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине в понедельник

  • В Киеве будет снежно, температура воздуха ночью -9°, днем -8°.
  • В Чернигове - облачно, температура воздуха ночью -10°, днем -9°.
  • Во Львове в понедельник будет облачно с прояснениями, возможен снег с дождем, ночью -7°, днем -2°.
  • В Луцке - снег, ночью -9°, днем -8°.
  • В Ривне в понедельник ожидается снег, ночью -9°, днем -8°.
  • В Тернополе 8 февраля ночью будет -6°, днем -5°, облачно с прояснениями, снег.
  • В Хмельницком сегодня облачно с прояснениями, снег, ночью -7°, днем -6°.
  • В Ивано-Франковске сегодня снег с дождем, переменная облачность, ночью -4°, днем -3°.
  • В Черновцах в понедельник облачно с прояснениями, снегопад, ночью -4°, днем -3°.
  • В Виннице сегодня облачно с прояснениями, -8°...-7°, снегопад.
  • В Житомире в понедельник - снег, температура ночью -9°, днем -8°.
  • В Черкассах - снежно, ночью -7°, днем -6°.
  • В Кропивницком - облачно, температура ночью -7°, днем -6°.
  • В Полтаве сегодня облачно, температура воздуха -9°...-8°, возможны осадки.
  • В Одессе 8 февраля - снег, температура ночью +3°, днем +4°.
  • В Херсоне в понедельник ночью -1°, днем 0°, облачно с прояснениями, снег.
  • В Николаеве сегодня будет облачно, ночью -2°, днем -1°.
  • В Запорожье - облачно с прояснениями, температура ночью -6°, днем -5°.
  • В Сумах сегодня облачно, температура воздуха -10°...-9°.
  • В Харькове - солнечно, температура ночью -8°, днем -7°.
  • В Днепре - снег, температура ночью -7°, днем -6°.
  • В Симферополе в понедельник будет облачно, +8°...+12°.
  • В Краматорске - снег, температура ночью -8°, днем -7°. 
  • В Северодонецке сегодня облачно, небольшой снег, температура ночью -8°, днем -7°.
Прогноз погоды в Украине на 8 февраля / фото УНИАН
Прогноз погоды в Украине на 8 февраля / фото УНИАН

Народные приметы 8 февраля

8 февраля. В этот день солнце на лето поворачивает. Заметно, что дни стали длиннее.

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Автор: Елена Пилипчак

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