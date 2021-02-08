"Укравтодор" сообщил об ограничениях дорожного движения в Киевской, Волынской, Ривненской, Черкасской и Полтавской областях из-за непогоды.

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") сообщило об ограничениях автомобильного движения на ряде дорог в Киевской, Волынской, Ривненской, Черкасской и Полтавской областях из-за снегопада.

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Соответствующее сообщение пресс-служба разместила на своей странице в соцсети Facebook.

В частности, в Волынской области запрещено движение автотранспортных средств всех категорий на автомобильной дороге Т-18-02 / М-07 / - Маюничи - Великая Осница - Красноволя - Колки - / Р-14 / - Копылье - Рожище - Торчин - Шклынь - / Н-17 / на участке с. Торчин - с. Шклынь. Движение тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств ограничено на автомобильных дорогах государственного значения: Т-03-02 Пища - Шацк - Любомль - Владимир-Волынский - Павловка - Горохов - Берестечко - Козин - / М-06 / на участке Владимир-Волынский - с. Павловка; Т-03-05 Нововолынск - Иваничи - Павловка - Локачи на участке с. Павловка - пгт. Локачи; Т-03-03 Луцк - Радомышль - Демидовка - Дубно (в пределах Волынской области).

В Ривненской области с 12:00 ограничено движение тяжеловесных транспортных средств в направлении города Киев на участке автодороги М-06 Киев – Чоп (км 258 - км 432).

В Киевской области с 13.00 действуют ограничения движения грузового транспорта на дорогах государственного значения Киевской области. Кроме этого с 15.00 будет запрещено транзитное движение большегрузного транспорта через город Киев. Также ограничения действуют на дорогах: М-01 Киев - Чернигов - Новые Ярыловичи; М-03 Киев - Харьков – Довжанский; М-05 Киев – Одесса; М-06 Киев – Чоп; М-07 Киев - Ковель - Ягодин; Н-01 Киев - Знаменка; Н-08 Борисполь - Днепр - Запорожье - Мариуполь.

В Черкасской области с 13.00 ограничено движение грузового и общественного пассажирского транспорта на автомобильных дорогах области: М-05 Киев - Одесса (км 143 - км 237); Н-01 Киев - Знаменка (км 123 - км 242); Н-08 Борисполь - Днепр - Запорожье - Мариуполь (км 81 - км 168).

В Полтавской области на двух дорогах действуют ограничения движения грузового автотранспорта: Н-08 Борисполь - Днепр - Запорожье – Мариуполь; М-03 Киев - Харьков - Довжанский.

Пресс-служба отметила, что со второй половины дня 8 февраля ожидается усиление осадков практически по всей территории Украины с пиковым накоплением снега в западных, северных, центральных областях, в отдельных регионах с выпадением дождя при минусовых температурах.

Что этому предшествовало

Спасатели предупреждают об ухудшении погодных условий в Украине в ближайшие дни.

8 февраля в западных, Житомирской, Киевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской областях сильный снег, порывы ветра 15-20 м/с, метели, снежные заносы (прирост снега 20-30 см, в Ривненской, Волынской, Львовской областях 30-40 см), на Закарпатье, днем и на Прикарпатье и в южных, Кировоградской, Днепропетровской областях снег с переходом в дождь, налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица (1-й уровень опасности - желтый).

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Автор: Павел Степанец