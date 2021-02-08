Всю неделю Украину будет засыпать снегом, а к выходным ударит мороз до -18° (карта)

На этой неделе Украину ожидает резкое потепление, а затем снова похолодание.

В Украине установилась настоящая зимняя погода / Фото ua.depositphotos.com

На этой неделе в Украине во вторник резко потеплеет, а к пятнице температура ночью упадет до -18°. При этом все семь дней страну будет засыпать снегом, а при "плюсовой" температуре - заливать дождями. Меньше всего осадков ожидается в южных областях - здесь дожди ожидаются всего пару раз в неделю.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

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В понедельник, 8 февраля, снег продолжит засыпать Украину. Облачная погода ожидается в северных областях, осадки обойдут также Николаев и Кропивницкий. Сегодня ожидается морозный день: температура упадет до -9°.

Прогноз погоды в Украине на 8 февраля / фото УНИАН

Во вторник, осадки покинут западную и южную часть Украины. На юге резко потеплеет: температура в Одессе поднимется до +10°.

Прогноз погоды в Украине на 9 февраля / фото УНИАН

В среду потепление продолжится. Осадки отступят с западной части страны и переместятся в центр, на север и восток страны. В восточных регионах ожидаются дожди.

Прогноз погоды в Украине на 10 февраля / фото УНИАН

В четверг Украину накроет снег и мокрый снег. Правда, на востоке и юге - без осадков, здесь даже выглянет солнце. В Кропивницком ожидается ливень. Температура останется на уровне легкого мороза, правда, на юге продержится стабильный "плюс".

Прогноз погоды в Украине на 11 февраля / фото УНИАН

В пятницу ночью температура резко упадет до -18°. Днем тоже практически везде, кроме востока и Крыма, будет мороз. Снегом будет заметать всю страну.

Прогноз погоды в Украине на 12 февраля / фото УНИАН

На выходных, 13 и 14 февраля, всю Украину скует мороз. Температура ночью упадет до -17°, а днем составит -12°. Снег продолжит засыпать страну все выходные, только в южных областях будет сухо и местами солнечно.

Прогноз погоды в Украине на 13 февраля / фото УНИАН

Прогноз погоды в Украине на 14 февраля / фото УНИАН

Народный прогноз

8 февраля. В этот день солнце на лето поворачивает. Заметно, что дни стали длиннее.

9 февраля. Если облака в этот день идут против ветра - к метели.

10 февраля - Ефремов день. Считается, что если ветер на Ефрема пронесся - лето, скорее всего, будет сырым и холодным.

11 февраля - день Лаврентия и Власа. Сильные морозы в этот день обещают жаркое лето.

12 февраля. Красный месяц в этот день - к ветру.

13 февраля - Никита Новгородский. Если днем иней - снег еще долго не выпадет.

14 февраля - День Трифона. Если к вечеру небо туманное - жди хорошей погоды. Если небо звездное - весна придет поздно.

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