Всю неделю Украину будет засыпать снегом, а к выходным ударит мороз до -18° (карта)
На этой неделе Украину ожидает резкое потепление, а затем снова похолодание.
На этой неделе в Украине во вторник резко потеплеет, а к пятнице температура ночью упадет до -18°. При этом все семь дней страну будет засыпать снегом, а при "плюсовой" температуре - заливать дождями. Меньше всего осадков ожидается в южных областях - здесь дожди ожидаются всего пару раз в неделю.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
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В понедельник, 8 февраля, снег продолжит засыпать Украину. Облачная погода ожидается в северных областях, осадки обойдут также Николаев и Кропивницкий. Сегодня ожидается морозный день: температура упадет до -9°.
Во вторник, осадки покинут западную и южную часть Украины. На юге резко потеплеет: температура в Одессе поднимется до +10°.
В среду потепление продолжится. Осадки отступят с западной части страны и переместятся в центр, на север и восток страны. В восточных регионах ожидаются дожди.
В четверг Украину накроет снег и мокрый снег. Правда, на востоке и юге - без осадков, здесь даже выглянет солнце. В Кропивницком ожидается ливень. Температура останется на уровне легкого мороза, правда, на юге продержится стабильный "плюс".
В пятницу ночью температура резко упадет до -18°. Днем тоже практически везде, кроме востока и Крыма, будет мороз. Снегом будет заметать всю страну.
На выходных, 13 и 14 февраля, всю Украину скует мороз. Температура ночью упадет до -17°, а днем составит -12°. Снег продолжит засыпать страну все выходные, только в южных областях будет сухо и местами солнечно.
Народный прогноз
8 февраля. В этот день солнце на лето поворачивает. Заметно, что дни стали длиннее.
9 февраля. Если облака в этот день идут против ветра - к метели.
10 февраля - Ефремов день. Считается, что если ветер на Ефрема пронесся - лето, скорее всего, будет сырым и холодным.
11 февраля - день Лаврентия и Власа. Сильные морозы в этот день обещают жаркое лето.
12 февраля. Красный месяц в этот день - к ветру.
13 февраля - Никита Новгородский. Если днем иней - снег еще долго не выпадет.
14 февраля - День Трифона. Если к вечеру небо туманное - жди хорошей погоды. Если небо звездное - весна придет поздно.
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- Ивано-Франковск-3°... -5°
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- Луцк-8°... -9°
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- Ровно-9°... -10°
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- Сумы-9°... -10°
- Тернополь-6°... -7°
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- Херсон0°... -1°
- Хмельницкий-6°... -7°
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- Чернигов-9°... -10°
- Черновцы-3°... -4°