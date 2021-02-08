На Воздухофлотском проспекте произошло сразу три аварии.

Вечером 8 февраля ситуация на дорогах столицы сильно осложнилась – движению транспорта в вечерний час-пик мешает снегопад.

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Как свидетельствуют данные карт Google, движение в центре города и на ключевых транспортных развязках парализовано пробками. Ситуацию осложняют многочисленные ДТП.

Сильные пробки возникли на Оболонском проспекте и улице Богатырской, а также на проспектах Героев Сталинграда и Степана Бандеры. Аналогичная ситуация – на улицах Елены Телиги и Алесандра Довженко.

Большие пробки тянутся от Брест-Литовского шоссе через проспект Победы к центру города.

Осложнено движение на Окружной дороге, в районе выездов в Вишневое и Софиевскую Борщаговку.

На Воздухофлотском проспекте произошло сразу три аварии.

Больше пробки сковали движение на улице Набережно-Рыбальской, Набережно-Крещатицкой и на Набережном шоссе.

Движение транспорта через все мосты в направлении Левого берега осложнено.

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Автор: Дмитрий Захаров