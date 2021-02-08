В портах «Пивденный» и «Одесса» ограничена лоцманская проводка из-за ветра.

В морском порту «Черноморск» из-за сильного ветра ограничена лоцманская проводка и грузовые операции, а в морпортах «Николаев», «Ольвия», «Рени» из-за дождя и тумана ограничены грузовые операции с зерном.

Об этом сообщила пресс-служба госпредприятия «Администрация морских портов Украины».

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«По информации диспетчерской службы, по состоянию на 08:00 8 февраля 2021 года порты работают. В порту «Черноморск» ограничена лоцманская проводка и грузовые операции (ветер), в портах «Николаев», «Ольвия», «Рени» ограничены грузовые операции с зерном (дождь, туман)», - сказано в сообщении.

Также АМПУ сообщила, что в портах «Пивденный» и «Одесса» ограничена лоцманская проводка из-за ветра.

Отмечается, что все каналы открыты.

Прогноз погоды на боижайшие дни

Спасатели предупреждают об ухудшении погодных условий в Украине в ближайшие дни.

8 февраля в западных, Житомирской, Киевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской областях сильный снег, порывы ветра 15-20 м/с, метели, снежные заносы (прирост снега 20-30 см, в Ривненской, Волынской, Львовской областях 30-40 см), на Закарпатье, днем и на Прикарпатье и в южных, Кировоградской, Днепропетровской областях снег с переходом в дождь, налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица (1-й уровень опасности - желтый).

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Автор: Павел Степанец