Вечером в столице снова образовались пробки из-за снегопада и многочисленных ДТП.

В Киеве из-за сильного снегопада наблюдается сложная ситуация на дорогах, а расчистке города от снега мешают припаркованные автомобили.

Об этом рассказал мэр столицы Виталий Кличко в эфире канала "Украина 24".

Кличко говорит: ситуация сложная не только в Киеве, но и по всей Украине.

"Более того, в столице снег пошел максимально уже днем, и мы видим, что температура низкая, поэтому песчаные смеси не так эффективно работают. Но вся спецтехника, которая есть в Киеве, занята уборкой снега, это около 60 бригад. Большие заторы, снег идет сильно, и авто, которые стоят у обочин дорог, мешают убирать", - сказал он.

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Мэр заверяет: чистить город от снега продолжат и ночью.

"Обращаюсь к водителям: если есть возможность воспользоваться общественным транспортом, оставляйте авто дома, пользуйтесь общественным транспортом, это облегчит работу коммунальных служб. Сейчас все силы брошены на чистку дорог... Завтра с утра ситуация будет немного лучше, но я бы не хотел смягчать ситуацию, так как в течение недели будет снегопад не только в Киеве, но и по всей стране, ситуация будет усложняться тем, что снег может быть 20-30 см", - сказал он.

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Автор: Юрий Годован