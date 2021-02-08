В Киеве из-за сильного снегопада наблюдается сложная ситуация на дорогах, а расчистке города от снега мешают припаркованные автомобили.
Об этом рассказал мэр столицы Виталий Кличко в эфире канала "Украина 24".
Кличко говорит: ситуация сложная не только в Киеве, но и по всей Украине.
"Более того, в столице снег пошел максимально уже днем, и мы видим, что температура низкая, поэтому песчаные смеси не так эффективно работают. Но вся спецтехника, которая есть в Киеве, занята уборкой снега, это около 60 бригад. Большие заторы, снег идет сильно, и авто, которые стоят у обочин дорог, мешают убирать", - сказал он.
Читайте такжеВ центре Киева почти сотня домов осталась без отопления в мороз
Мэр заверяет: чистить город от снега продолжат и ночью.
"Обращаюсь к водителям: если есть возможность воспользоваться общественным транспортом, оставляйте авто дома, пользуйтесь общественным транспортом, это облегчит работу коммунальных служб. Сейчас все силы брошены на чистку дорог... Завтра с утра ситуация будет немного лучше, но я бы не хотел смягчать ситуацию, так как в течение недели будет снегопад не только в Киеве, но и по всей стране, ситуация будет усложняться тем, что снег может быть 20-30 см", - сказал он.
Непогода в Украине: другие новости
- В Киеве - метель: синоптики прогнозируют 20 сантиметров снега, коммунальщики расчищают дороги (фото, видео)
- Синоптик рассказала, когда украинцам ждать "серьезных" 25-градусных морозов
- Львовяне вышли на общегородскую уборку улиц от снега (фото, видео)
- Завтра в Киеве - пасмурно, температура повысится до -2°
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram