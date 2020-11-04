Более полугода в Украине продолжается карантин, введенный с целью предотвращения распространения коронавируса.

В Украине впервые суточный прирост больных COVID-19 превысил отметку в 9 тысяч. В Раде зарегистрируют законопроект для выхода из кризиса по КСУ.

Новый "рекорд" коронавируса

За сутки в Украине коронавирусное заболевание COVID-19 диагностировали у 9 524 человек. Таким образом, побит рекорд предыдущих суток по количеству инфицированных – тогда было зафиксировано 8 899 больных.

Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 420 617 украинцев, из которых 176 404 – выздоровели, 7 731 – умерли.

Перспектива ужесточения карантина

СМИ озвучили подробности возможного усиления карантина в Украине, которое может наступить со следующего понедельника. По данным журналистки Сони Кошкиной, в Украине появится еще одна карантинная зона.

Между тем Кабинет министров уверяет, что пока не планирует вводить локдаун по всей стране из-за стремительного распространения коронавирусной болезни.

Возвращение Маркива в Украину

Оправданный апелляционным судом Милана и освобожденный из тюрьмы военнослужащий Нацгвардии Виталий Маркив прибыл в Киев. Он рассказал о своих планах в Украине.

Инициатива нардепов по выходу из кризиса с КСУ

Народные депутаты разработали законопроект для выхода из сложившегося вокруг Конституционного суда Украины кризиса, и намерены зарегистрировать его в Раде.

Перемирие на Донбассе

Вооруженные формирования РФ и ее наемники шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Вследствие вражеского обстрела один украинский военнослужащий получил огнестрельное осколочное ранение.

За 100 дней перемирия на Донбассе погибли трое украинских военнослужащих, 11 получили ранения.

Главные новости Украины: что важно знать 4 ноября 2020

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Авторы: Алина Вишневская, Екатерина Пулатова