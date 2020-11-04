Накануне итальянский суд снял с Маркива обвинения в убийстве.

Оправданный апелляционным судом Милана и освобожденный из тюрьмы военнослужащий Нацгвардии Виталий Маркив прибыл в Киев.

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Сейчас он находится в аэропорту "Киев". В своем заявлении перед журналистами он отметил, что столкнулся с ложью, призванной опорочить украинские военные формирования. Но имел цель выстоять не только ради себя, но также ради других украинских военных и Украины в целом.

Как передает корреспондент УНИАН, Маркив вышел из самолета, держа в руках Государственный флаг Украины. Ему устроили торжественную встречу с военными почестями.

Вместе с ним в столицу Украины прибыли министр внутренних дел Арсен Аваков и омбудсмен Людмила Денисова, которые поддерживали украинца во время судебных заседаний в Италии.

Дело против нацгвардейца Маркива: подробности

Заместителя командира взвода первого батальона оперативного назначения Национальной гвардии имени Кульчицкого, старшего сержанта Маркива задержали 30 июня 2017 года в Италии по подозрению в убийстве итальянского журналиста Андреа Роккелли и российского переводчика Андрея Миронова, которое произошло 24 мая 2014 года под Славянском.

12 июля 2019 года суд присяжных в городе Павия приговорил Маркива к 24 годам заключения.

20 ноября 2019 года Украина подала апелляционную жалобу на приговор Маркиву. Рассмотрение жалобы Апелляционным судом округа Ломбардия ожидалось весной 2020 года, однако начало апелляционного процесса было заблокировано из-за пандемии COVID-19.

В жалобе сторона защиты просила окончательно и безоговорочно оправдать Маркива.

24 октября на предыдущем заседании защита Маркива предоставила апелляционному суду неопровержимые доказательства его невиновности.

С ноября Апелляционный суд Милана полностью оправдал Маркива.

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Авторы: Дмитрий Захаров, Дмитрий Хилюк