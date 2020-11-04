Украинский военнослужащий подчеркнул, что никогда не держал зла на итальянский народ.

Оправданный апелляционным судом Милана и освобожденный из тюрьмы военнослужащий Нацгвардии Виталий Маркив заявил, что продолжит свою военную карьеру в Украине.

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Об этом он сказал в интервью «Радио Свобода».

«Я действующий военнослужащий Украины. Моя жена видела огонь в моих глазах, когда я каждый день собирался на службу, я горжусь тем, чем занимаюсь, я горжусь тем, что могу носить военную форму. Я хочу не только защищать свою страну, но и делать то, чем бы гордились мои родные. Я собираюсь продолжать свою военную карьеру», - заявил он.

Маркив отметил, что видит свое будущее только в Украине. «Она мне дала огонь, который разжигал мою гордость, когда я видел желто-синий флаг», - сказал он.

Однако, по его словам, Италия дала ему возможность почувствовать «европейскость», возможности демократической страны.

«Хотя, конечно, если принимать во внимание мою ситуацию, то эти три года заключения показали мне и другую сторону. Однако Италия - это страна, которая дала мне образование, крышу над головой и показала, что такое жизнь в Европе. И осуждать Италию из-за деяний отдельных лиц я не буду. Это несправедливо», - добавил он.

Нацгвардеец сказал, что «никогда не держал зла» на итальянский народ. «Меня не итальянский народ осудил. Да, осуждение произошло именем итальянского народа, но если спросить людей, все ли они согласны с решением суда... Думаю, нет», - сказал Маркив.

Он отметил, что пребывание в тюрьме - это отдельный урок. «Когда ты теряешь все и остаешься ни с чем, начинаешь обращать внимание на те вещи, которых раньше не замечал. На Майдане я научился ценить жертвенность, ту свободу и вдохновение, которую проявлял украинский народ, несмотря на препятствия. На востоке Украины, на войне, я научился ценить мужскую дружбу. Речь идет о моих побратимах, которые несмотря на все не оставили меня в тюрьме, писали мне письма, были готовы приехать и свидетельствовать в суде. Это давало мне надежду, что я не один», - рассказал Маркив.

Отвечая на вопрос, планирует ли он когда-нибудь вернуться в Италию, он сказал: «Думаю, да. А почему нет? Конечно, я сначала запрошу, действительно ли на меня не открыли еще одно выдуманное дело. Я считаю себя полностью оправданным в этом деле. Я всегда говорил, что не виноват, не совершил никакого преступления, и правда победила», - подчеркнул он.

Также Маркив заметил, что в Италии живут его родные, украинская диаспора, которая очень поддерживала его и его семью, а «без их огромной поддержки было бы невозможным освобождение».

Дело Маркива

заместителя командира взвода первого батальона оперативного назначения Национальной гвардии имени Кульчицкого, старшего сержанта Маркива задержали 30 июня 2017 года в Италии по подозрению в убийстве итальянского журналиста Андреа Роккелли и российского переводчика Андрея Миронова, которое произошло 24 мая 2014 года под Славянском.

12 июля 2019 года суд присяжных в городе Павия приговорил Маркива к 24 годам заключения.

20 ноября 2019 года Украина подала апелляционную жалобу на приговор Маркива. Рассмотрение жалобы Апелляционным судом округа Ломбардия ожидалось весной 2020 года, однако начало апелляционного процесса было заблокировано из-за пандемии COVID-19.

В жалобе сторона защиты просила окончательно и безоговорочно оправдать Маркива.

24 октября на предыдущем заседании защита Маркива предоставила апелляционному суду неопровержимые доказательства его невиновности.

3 ноября апелляционный суд Милана полностью оправдал Маркива.

4 ноября Маркив прибыл в Украину.

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Автор: Дмитрий Захаров