В Раде зарегистрируют законопроект для выхода из кризиса по КСУ
С целью выхода из конституционного кризиса народные депутаты разработали законопроект, которым предлагают определять законом процедуры рассмотрения в Конституционном суде дел, в настоящее время эти процедуры предусмотрены регламентом суда.
Об этом на своей странице в Facebook написала народный депутат от "Слуги народа" Ольга Совгиря.
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"Регистрируем законопроект "О внесении изменений в Закон Украины "О Конституционном суде Украины" (относительно порядка рассмотрения дел Конституционным Судом Украины)", - сообщила она.
Законопроектом, пояснила депутат, предлагается установить, что процедура деятельности КС определяется законом, а не Регламентом суда как внутренним актом.
"Параллельно начинаем работу над законопроектом "О конституционном производстве" (название рабочее). Соответственно, с момента принятия закона и до принятия закона "О конституционном производстве" КСУ не сможет осуществлять производство", - отметила Совгиря.
Кроме того, добавила она, законопроектом, который регистрируется, "увеличиваем количество голосов судей, необходимых для принятия решений с 10 до 12 Большой палатой, и до 6 в Сенатах КСУ (поскольку Сенаты КСУ также могут признать закон неконституционным по конституционным жалобам)".
"Понимаем риски, но на данный момент считаем такой способ выхода из кризиса единственно возможным", - пояснила парламентарий.
Конституционный суд против антикоррупционной реформы
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- В частности, признаны не соответствующими Основному закону положения о наделении президента Украины полномочиями создавать НАБУ, назначать на должность и освобождать от должности его директора, определять трех человек в состав комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора бюро, определять одного члена комиссии внешнего контроля для проведения независимой оценки (аудита) эффективности деятельности НАБУ, его операционной и институциональной независимости и утверждать положение о Совете общественного контроля и о порядке его формирования.
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- В НАБУ заявили, что из-за решения КС все дела о недостоверном декларировании закроют, а уличенные на злоупотреблениях чиновники избегут ответственности.
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- Зеленский предлагает прекратить полномочия судей КСУ со дня вступления в силу закона, а субъектам назначения судей предлагает безотлагательно начать процедуру конкурсного отбора нового состава суда.
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