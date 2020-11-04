Парламентарии предлагают определять законом процедуры рассмотрения в Конституционном суде дел.

В Раде зарегистрируют законопроект для выхода из кризиса по КСУ

С целью выхода из конституционного кризиса народные депутаты разработали законопроект, которым предлагают определять законом процедуры рассмотрения в Конституционном суде дел, в настоящее время эти процедуры предусмотрены регламентом суда.

Об этом на своей странице в Facebook написала народный депутат от "Слуги народа" Ольга Совгиря.

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"Регистрируем законопроект "О внесении изменений в Закон Украины "О Конституционном суде Украины" (относительно порядка рассмотрения дел Конституционным Судом Украины)", - сообщила она.

Законопроектом, пояснила депутат, предлагается установить, что процедура деятельности КС определяется законом, а не Регламентом суда как внутренним актом.

"Параллельно начинаем работу над законопроектом "О конституционном производстве" (название рабочее). Соответственно, с момента принятия закона и до принятия закона "О конституционном производстве" КСУ не сможет осуществлять производство", - отметила Совгиря.

Кроме того, добавила она, законопроектом, который регистрируется, "увеличиваем количество голосов судей, необходимых для принятия решений с 10 до 12 Большой палатой, и до 6 в Сенатах КСУ (поскольку Сенаты КСУ также могут признать закон неконституционным по конституционным жалобам)".

"Понимаем риски, но на данный момент считаем такой способ выхода из кризиса единственно возможным", - пояснила парламентарий.

Конституционный суд против антикоррупционной реформы

16 сентября Конституционный суд Украины признал неконституционными отдельные положения закона о НАБУ.

В частности, признаны не соответствующими Основному закону положения о наделении президента Украины полномочиями создавать НАБУ, назначать на должность и освобождать от должности его директора, определять трех человек в состав комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора бюро, определять одного члена комиссии внешнего контроля для проведения независимой оценки (аудита) эффективности деятельности НАБУ, его операционной и институциональной независимости и утверждать положение о Совете общественного контроля и о порядке его формирования.

28 июля КСУ признал неконституционным указ президента Украины от 16 апреля 2015 года о назначении Артема Сытника директором НАБУ. По мнению авторов представления - 51 народного депутата, тогдашний глава государства Петр Порошенко вышел за пределы своих конституционных полномочий и нарушил запрет на узурпацию государственной власти. Также, утверждали депутаты, указ противоречит положениям Конституции, где содержится исчерпывающий перечень полномочий президента Украины.

27 октября Конституционный суд принял решение по делу по представлению 47 народных депутатов Украины, отменив статью 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за недостоверное декларирование.

28 октября из-за решения КСУ Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции закрыло доступ к Единому государственному реестру деклараций.

В НАБУ заявили, что из-за решения КС все дела о недостоверном декларировании закроют, а уличенные на злоупотреблениях чиновники избегут ответственности.

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона, которым предлагает прекратить полномочия всего состава Конституционного суда. В законопроекте говорится, в частности, что решение КС от 27 октября является "ничтожным (таким, что не создает правовых последствий) как такое, что принято судьями Конституционного суда Украины в условиях реального конфликта интересов".

Зеленский предлагает прекратить полномочия судей КСУ со дня вступления в силу закона, а субъектам назначения судей предлагает безотлагательно начать процедуру конкурсного отбора нового состава суда.

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Автор: Татьяна Поляковская