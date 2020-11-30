Количество новых больных COVID-19 за сутки выросло почти на 10 тысяч. Оккупанты не прекращают нарушать перемирие на Донбассе.
Ситуация с коронавирусом
За сутки в Украине выявили 9946 новых случаев заражения коронавирусом.
Всего с начала пандемии COVID-19 заболели 732625 украинцев, из которых 345149 человек выздоровели, 12327 - умерли.
Перемирие на Донбассе
Российско-оккупационные войска за сутки четыре раза пренебрегли договоренностями, вступившими в действие 27 июля 2020 года. В частности, кроме обстрелов, было зафиксировано выдвижение диверсионно-разведывательной группы противника и вражеский БПЛА.
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