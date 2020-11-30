По словам Садового, Рождество отменить нельзя, ведь во Львове в это время "особая атмосфера".

Во Львове не хотят вводить локдаун на праздники из-за "особой атмосферы" в городе на Рождество.

Об этом заявил мэр Львова Андрей Садовый, передает пресс-служба Львовского горсовета.

"Сейчас речь идет о локдауне. Правительство еще не решило, как он будет выглядеть, но он должно быть индивидуальным и учитывать специфику каждого региона. Например, мы понимаем, что Рождество отменить нельзя, ведь у нас в это время всегда есть особая атмосфера во Львове. Очень много людей хотят ее увидеть, и это нужно учесть, потому что никакие запреты действовать не будут", - заявил Садовый.

По его словам, жесткие ограничения могут быть очень большим ударом по экономике города.

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"По стране нужно смотреть, где какая готовность есть, потому что если медицинская система готова, то это один вариант, если не готова — надо закрывать. Мы во Львове пока держим ситуацию", - резюмировал Садовый.

Коронавирус на Львовщине: последние данные

Во Львовской области всего коронавирусная инфекция выявлена у 46078 человек.

Выздоровели - 29068 человек, 1236 - умерли.

Карантин в Украине: что известно на 30 ноября

11 ноября Кабмин принял решение о введении карантина выходного дня с 14 ноября.

19 ноября по итогам встречи с премьер-министром городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что в декабре в Украине могут ввести жесткие карантинные ограничения. В частности, рассматриваются даты начала локдауна на несколько недель с 10-15 декабря или с 20-25 декабря.

25 ноября в Кабмине допустили введение тотального карантина на новогодние праздники.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в случае введения в Украине полного локдауну общественность будет проинформирована о нем заранее - за 7-10 дней.

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Автор: Екатерина Лиманская