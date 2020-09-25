Главные новости Украины 25 сентября 2020 / фото УНИАН
Количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в Украине превысило 191 тысячу. Оккупанты не прекращают нарушать перемирие на Донбассе.
Ситуация с коронавирусом
В Украине за сутки болезнь COVID-19 диагностировали у 3 565 человек.
Всего от начала пандемии лабораторно подтвержден 191 671 случай коронавирусной инфекции. Скончались от недуга 3 827 больных, выздоровели 85 133 человека.
Перемирие на Донбассе
В районе проведения Операции объединенных сил на Донбассе за сутки зафиксирован один случай нарушения объявленного ранее перемирия.
Новости Украины 25 сентября 2020 / фото УНИАН
Главные новости Украины: что важно знать 25 сентября 2020
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