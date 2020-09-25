Средства были внесены накануне.

За народного депутата Украины Александра Юрченко внесли залог, на него надели электронный браслет.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"Юрченко внес залог и на него надели браслет - электронное средство контроля. Залог был внесен вчера", - отметили в САП.

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17 сентября прокурор САП сообщил Юрченко о подозрении в получении неправомерной выгоды с использованием законных полномочий и обязанностей. Его действия квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 27 и ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса.

Детективы НАБУ установили, что депутат в завуалированной форме просил предоставить ему через посредника неправомерную выгоду в сумме 13 тыс. долларов за внесение предложений к законопроекту по переработке твердых бытовых отходов и в дальнейшем – 200 тыс. долларов для подкупа членов комитета за голосование за поданные им предложения.

21 сентября Высший антикоррупционный суд избрал Юрченко меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 3 млн 1 тыс. 656 гривен. После этого его поместили в СИЗО.

Юрченко был избран в парламент от партии "Слуга народа", однако после начала громкого дела его исключили из провластной фракции.

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Автор: Татьяна Поляковская