За Юрченко внесли залог / фото УНИАН, Александр Кузьмин
За народного депутата Украины Александра Юрченко внесли залог, на него надели электронный браслет.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
"Юрченко внес залог и на него надели браслет - электронное средство контроля. Залог был внесен вчера", - отметили в САП.
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Дело нардепа Юрченко: что известно
- 17 сентября прокурор САП сообщил Юрченко о подозрении в получении неправомерной выгоды с использованием законных полномочий и обязанностей. Его действия квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 27 и ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса.
- Детективы НАБУ установили, что депутат в завуалированной форме просил предоставить ему через посредника неправомерную выгоду в сумме 13 тыс. долларов за внесение предложений к законопроекту по переработке твердых бытовых отходов и в дальнейшем – 200 тыс. долларов для подкупа членов комитета за голосование за поданные им предложения.
- 21 сентября Высший антикоррупционный суд избрал Юрченко меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 3 млн 1 тыс. 656 гривен. После этого его поместили в СИЗО.
- Юрченко был избран в парламент от партии "Слуга народа", однако после начала громкого дела его исключили из провластной фракции.
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