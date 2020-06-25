Главные новости Украины за 25 июня: старт ВНО и новый суточный антирекорд коронавируса

Украина продолжает жить в условиях адаптивного карантина.

В Украине стартует основная сессия ВНО 2020. За сутки в стране выявлено почти тысячу новых инфицированных коронавирусом.

Старт ВНО 2020

Сегодня в Украине тестированием по математике началась основная сессия внешнего независимого оценивания. В этом году тестирование будет проходить в условиях карантина с соблюдением противоэпидемических правил.

Новый коронавирусный антирекорд

В Украине за сутки зафиксировали 994 случая заболевания COVID-19. Это является новым антирекордом для страны.

Всего с начала пандемии в Украине коронавирусом заразились 40 008 человек, выздоровели – 17 758 пациентов, умерли – 1 067 человек.

Паводок на западе Украины

В результате масштабных паводков в западных областях Украины подтоплены 285 населенных пунктов. Стихия нанесла значительный ущерб инфраструктуре, три человека погибли.

Ситуация на Донбассе

На протяжении минувших суток в районе проведения Операции объединенных сил зафиксированы пять обстрелов со стороны вооруженных формирований России.

По данным разведки, 22 и 23 июня наши воины уничтожили троих и ранили двух оккупантов.

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