Главные новости Украины за 25 июня: старт ВНО и новый суточный антирекорд коронавируса
В Украине стартует основная сессия ВНО 2020. За сутки в стране выявлено почти тысячу новых инфицированных коронавирусом.
Старт ВНО 2020
Сегодня в Украине тестированием по математике началась основная сессия внешнего независимого оценивания. В этом году тестирование будет проходить в условиях карантина с соблюдением противоэпидемических правил.
Новый коронавирусный антирекорд
В Украине за сутки зафиксировали 994 случая заболевания COVID-19. Это является новым антирекордом для страны.
Всего с начала пандемии в Украине коронавирусом заразились 40 008 человек, выздоровели – 17 758 пациентов, умерли – 1 067 человек.
Паводок на западе Украины
В результате масштабных паводков в западных областях Украины подтоплены 285 населенных пунктов. Стихия нанесла значительный ущерб инфраструктуре, три человека погибли.
Ситуация на Донбассе
На протяжении минувших суток в районе проведения Операции объединенных сил зафиксированы пять обстрелов со стороны вооруженных формирований России.
По данным разведки, 22 и 23 июня наши воины уничтожили троих и ранили двух оккупантов.
Главные новости Украины: что важно знать 25 июня 2020
- В Украине могут усилить ответственность за оскорбление полицейского
- Дело об убийстве Шеремета: в МВД назвали главную цель расследования
- Обсудят Украину: Путин и Макрон 26 июня проведут видеоконференцию – Reuters
- В Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности
- В суде обжаловали запрет ездить в Россию по внутренним украинским паспортом
- Непогода на западе: Зеленский обещает восстановить или купить жилье всем пострадавшим
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram