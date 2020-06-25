Шмыгаль пригрозил снова ввести в Украине жесткий карантин

Шмыгаль призывает украинцев соблюдать карантин, чтобы не пришлось "закрывать страну" и снова вводить жесткие ограничения.

Украина вошла в «серьезную волну» заболеваемости COVID-19, ситуация очень ухудшается.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил в ходе заседания правительства.

«Очередной антирекорд - почти тысяча больных коронавирусом официально подтвержденных за минувшие сутки. Продолжается рост. Мы получили волну коронавируса. Загруженность больниц значительно увеличилась. Есть области, в которых загруженность больниц составляет более 50%. К сожалению, это очень негативный сигнал, и это означает, что мы вошли в такую серьезную волну заболеваемости коронавирусом», - отметил премьер.

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Он подчеркнул, что в отдельных регионах приходится разворачивать больницы «второй волны».

«Мы можем констатировать, что ситуация значительно ухудшается», - подчеркнул Шмыгаль.

Шмыгаль призвал украинцев соблюдать карантин, чтобы не пришлось "закрывать страну" и вводить жесткие ограничения.

"Украинские медики и эпидемиологи говорят нам об одной главной причине (увеличение количества больных COVID-19) - люди перестали соблюдать ограничения. А местные власти, чтобы не потерять какие-то политические очки, продолжает ослаблять ограничения, которые оставались на местном уровне. Соответственно, практически на сегодня мы получили во многих областях четкий конкретный результат по росту заболеваемости. Хотя при такой модели карантина, которую мы ввели, в других странах при таких же ограничениях и их соблюдении заболеваемость не растет, а держится на умеренном уровне", - сказал премьер.

Шмыгаль очередной раз призвал всех соблюдать карантинных ограничений.

"Поэтому сегодня, если мы хотим уберечь страну, экономику от провала, от падения и не закрывать страну, не делать полную остановку и карантинные ограничении не вводить, как это было в марте, есть единственный путь - всем вместе соблюдать те ограничения, которые предложены в адаптивной модели (карантина)", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, в Украине на утро 25 июня зарегистрировано более 40 тыс. лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них более 1 тыс. летальных, 17 тыс. 758 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 994 новых случая.

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