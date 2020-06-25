В ГСЧС предупредили об угрозе новых затоплений на Западной Украине

По сведениям ГСЧС, 25 июня продолжится формирование высокого дождевого паводка на Днестре, Тисе и Пруте.

В ГСЧС предупредили об увеличении уровня воды / фото УНИАН

В реках бассейна Припяти ожидается подъем уровней воды, а на Днестре, Тисе и Пруте продолжится формирование высокого дождевого паводка.

Об этом сообщает ГСЧС.

«25-28 июня на реках бассейна Припяти ожидаются подъемы уровней воды на 0,1-0,7 м над уровнями на 08 ч. 24 июня. Местами последующее затопление пойм, достижение отметки начального затопления пастбищ, сенокосов возле пгт Любешов», - говорится в сообщении.

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По сведениям ГСЧС, 25 июня продолжится формирование высокого дождевого паводка на Днестре, Тисе и Пруте.

«На отдельных участках Днестра, Тисы и на Пруте в Черновцах произойдет затопление и сохранение воды в пойме, достижение отметок начального затопления сельхозугодий, отдельных приречных хозяйственных объектов, автодорог местного значения, начальное затопление приречных участков. В случае возобновления ливневых дождей остается вероятность формирования значительного местного и склонового стока, в горных районах образование селевых потоков, что может иметь негативные последствия», - рассказали в ведомстве.

По решению заседания рабочей группы Межведомственной комиссии по согласованию режима работы Днестровского водохранилища относительно пропуска дождевого паводка решено повысить базисный среднесуточный сброс с Днестровской ГЭС и установить расходом 2000 м3/с. При этом уровень воды Днестра в створе поста Могилев-Подольский может подняться до опасных отметок начального затопления водами р. Днестр приречных участков и отдельных объектов в районах городов Могилев-Подольский, Ямполь (Винницкая обл.) и отдельных населенных пунктов в Винницкой области, прилегающих к руслу реки.

Как сообщал УНИАН, интенсивные осадки на протяжении 22-24 июня привели к осложнению паводковой обстановки в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Закарпатской и Тернопольской областях.

В четырех областях Украины из-за непогоды подтоплены 285 населенных пунктов.