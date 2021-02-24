Уже долгое время Украина живет в условиях карантина, введенного с целью предотвращения распространения коронавируса.

В Украине ввели адаптивный карантин. Почти 6 тысяч заболевших коронавирусом зафиксировано за сутки.

Адаптивный карантин в Украине

С сегодняшнего дня до 30 апреля в Украине вводится адаптивный карантин. Регионы страны будут разделены на "цветные" зоны в зависимости от эпидемической ситуации. Карантинные ограничения в каждой зоне будут отличаться.

Заболеваемость коронавирусом

За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 5850 человек, зафиксировано 152 летальных случая, 3645 пациентов выздоровели. За сутки с коронавирусом было госпитализировано 3049 пациентов - самое большое количество с конца декабря.

Всего за все время пандемии в Украине заболело 1 317 694 человека, из них 1 155 422 выздоровели, летальных исходов — 25 461.

Война на Донбассе

За прошедшие сутки российские боевики нарушили режим тишины на Донбассе 20 раз. Один украинский военный погиб у населенного пункта Зайцево, трое ранены.

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Автор: Екатерина Пулатова