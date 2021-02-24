В Украине ввели адаптивный карантин. Почти 6 тысяч заболевших коронавирусом зафиксировано за сутки.
Адаптивный карантин в Украине
С сегодняшнего дня до 30 апреля в Украине вводится адаптивный карантин. Регионы страны будут разделены на "цветные" зоны в зависимости от эпидемической ситуации. Карантинные ограничения в каждой зоне будут отличаться.
Заболеваемость коронавирусом
За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 5850 человек, зафиксировано 152 летальных случая, 3645 пациентов выздоровели. За сутки с коронавирусом было госпитализировано 3049 пациентов - самое большое количество с конца декабря.
Всего за все время пандемии в Украине заболело 1 317 694 человека, из них 1 155 422 выздоровели, летальных исходов — 25 461.
Война на Донбассе
За прошедшие сутки российские боевики нарушили режим тишины на Донбассе 20 раз. Один украинский военный погиб у населенного пункта Зайцево, трое ранены.
Главные новости Украины 24 февраля: что ещё нужно знать
- Синоптики предупредили украинцев об опасности гололеда на улицах - введен желтый уровень опасности
- Стало известно, в каких городах Украины самое дешевое и дорогое жилье
- Сегодня в Украине значительно потеплеет и пройдут дожди: в некоторых регионах температура поднимется до +13
- Одна из карибских стран введет безвизовый режим для Украины с 1 марта 2021 года
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram