Первыми вакцинировались медики областной больницы.

В Черниговской области стартовала кампания вакцинации от COVID-19.

Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга в областной больнице заявила председатель Черниговской ОГА Анна Коваленко.

Читайте такжеВ Украине сделали первую прививку от коронавируса (фото)По ее информации, область сегодня получила 6800 доз вакцины, первыми добровольно сделали прививку 10 медиков областной больницы.

"Важно заботиться о медиках, которые работают с COVID-положительными", - подчеркнула Коваленко.

Она отметила, что сделано все для надлежащего сохранения вакцины и соблюдения соответствующих температурных режимов. В первую очередь в Черниговской области будут вакцинировать медицинских работников, которые работают с коронавирусными больными, затем – социальных работников и людей, которые находятся в гериатрических заведениях.

Одним из первых в регионе вакцинировался заведующий общесоматического отделения Черниговской областной больницы Игорь Кузин. Он выразил надежду, что вакцинация позволит победить коронавирус. Врач сказал, что страха перед инъекцией не имел, хотя перечитал все, что написано о вакцине, и, взвесив все «за» и «против», решил сделать прививку, так как работает с больными коронавирусом. Кузин сообщил журналистам, что самочувствие после прививки не изменилось.

«Страшно болеть, страшно видеть, как болеют пациенты, родные люди, к сожалению, как болеют и умирают. Человечество ничего лучше не придумало в борьбе с инфекционными массовыми болезнями, чем вакцинация», - отметил врач.

Начальник управления здравоохранения Черниговской ОГА Петр Гармаш уточнил, что на этой неделе будут вакцинировать медиков в Чернигове. Затем мобильные бригады будут выезжать в Прилуки и Нежин.

Следующую партию вакцины от коронавируса CoviShield в области ожидают получить в количестве 40 тыс. доз.

В то же время секретарь Черниговского городского совета Александр Ломако на своей странице в Facebook сообщил, что в Чернигове критериям вакцинации отвечают 280 врачей, но из них сделать прививку согласились 87. Около 150 врачей уже переболели.

«Во вторую волну ожидается вакцинация всех других врачей и людей 80+ (сейчас составляются списки). В каждом флаконе - 10 доз вакцины. Поэтому мобильная бригада не может ездить по квартирам, эти люди должны, согласно графику, ехать на вакцинацию в больницы», - проинформировал он.

Вакцинация от COVID-19 в Украине: что известно

22 февраля Министерство здравоохранения зарегистрировало вакцину от COVID-19 Oxford / AstraZeneca (торговое название CoviShield) для экстренного медицинского применения.

Вакцина разработана Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca. Ее для экстренного применение одобрила Всемирная организация здравоохранения, также разрешение на ее использование дали Великобритания, Европейский Союз и Индия.

23 февраля в Украину прибыла первая партия вакцины CoviShield.

24 февраля в Украине началась вакцинация от COVID-19. Первую прививку сделали врачу-реаниматологу из Черкасской области.

Ранее планировалось, что вакцинация от коронавируса в Украине начнется препаратом производства компаний Pfizer/BionTech, который Украина должна была получить во время первой волны распределения в рамках глобальной инициативы COVAX. Подтверждены поставки в Украину 117 тыс. доз этой вакцины.

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Автор: Ирина Синельник