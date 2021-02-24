Соответствующее постановление правительство приняло на сегодняшнем заседании.

Кабинет министров запретил регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки автомобильным, железнодорожным, городским электротранспортом, метрополитеном в регионах, где будет установлен «красный» уровень эпидемиологической опасности.

Соответствующее постановление правительство приняло на сегодняшнем заседании.

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По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, ограничения не будут касаться транзитных перевозок; перевозок легковыми автомобилями, где пассажиров, включая водителя, не больше 5 человек (без учета лиц возрастом до 14 лет); служебных авто или арендованных транспортных средств предприятий, учреждений с условием обеспечения пассажиров и водителя средствами защиты, а также в количестве мест для сидения и исключительно по маршрутам, о которых Нацполиция была предупреждена не позднее, чем за два дня до выезда.

Также ограничения не будут касаться специальных внутренних железнодорожных пассажирских рейсов, решение о назначении которых принимается местными органами власти.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что эти ограничения вступят в силу через семь дней.

Адаптивный карантин

Украина с сегодняшнего дня, 24 февраля, вернулась к модели адаптивного карантина.

Ранее в феврале Кабинет министров продлил действие карантина в Украине до 30 апреля 2021 года. Согласно принятому решению, для единой государственной системы гражданской защиты на всей территории Украины будет продлен режим чрезвычайной ситуации до 30 апреля и установлен в целом в стране или на территории отдельных регионов «зеленый», «желтый», «оранжевый» или «красный» уровни эпидемической опасности.

В «красную» зону эпидемической опасности распространения COVID-19 на сегодняшний день попали Черновицкая и Ивано-Франковская области.

Что предусматривает карантин

Адаптивный карантин предусматривает разделение страны на зоны разного цвета в зависимости от эпидемической ситуации. Территория Украины будет разделена на различные зоны - от "зеленой" с самыми мягкими ограничениями до "красной" со строгими запретами.

"Цвет" каждого региона зависит от загруженности коек в больницах, количества тестов на COVID-19, случаев заражения коронавируса и динамики роста заболеваемости.

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Автор: Павел Степанец