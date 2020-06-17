Главные новости Украины за 17 июня: суд в отношении Мангера и новый антирекорд коронавируса

В Украине продолжается карантин, введенный с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

В Украине "рекордное" количество новых и летальных случаев коронавирусной болезни. Суд в отношении Владислава Мангера по делу об убийстве Гандзюк перенесли.

Новый коронавирусный антирекорд

За минувшие сутки COVID-19 заболели 758 человек. Также зафиксирован 31 летальный случай. Это является "рекордным" суточным количеством новых и летальных случаев.

Всего в Украине коронавирусом заразились уже 33 234 человека. При этом вылечились 14 943 человека, умерли 943 человека.

Суд по Мангеру

Суд об избрании подозреваемому по делу об убийстве Екатерины Гандзюк председателю Херсонского областного совета Владиславу Мангеру меры пресечения перенесли. После заседания его забрал конвой СБУ.

Подготовка к ВНО 2020

В правительстве уверяют, что на сегодня в Украине нет оснований для отмены основной сессии Внешнего независимого оценивания, как и причин для переноса на август.

Война на Донбассе

В минувшие сутки вооруженные формирования РФ 9 раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли украинские позиции, в частности, из запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Вследствие вражеских обстрелов один наш защитник получил боевое травмирование.

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