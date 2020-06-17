Комплексы Javelin и боеприпасы: США предоставляют Украине оборонное оборудование на более $60 миллионов

Управление военного сотрудничества посольства США в Украине получило оснащение более чем на $60 млн.

США передают Украине оборудование, боеприпасы и комплексы Javelin на общую сумму более $60 млн.

Об этом сообщило посольство США в Украине.

«Помощь США в сфере безопасности и сотрудничество с Украиной во время COVID-19 продолжаются! Вчера Управление оборонного сотрудничества посольства США получило оборудование на более 60 млн долларов для передачи украинским партнерам, включая рации, боеприпасы и противотанковые ракеты Javelin», — говорится в сообщении.

США твердо стоят на стороне Украины в поддержке ее суверенитета и территориальной целостности перед лицом российской агрессии, добавили в посольстве.

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В конце 2017 года Вашингтон впервые одобрил план о предоставлении Вооруженным силам Украины летального вооружения, включая противотанковые ракетные комплексы Javelin.

Весной 2018 года США доставили в Украину эти противотанковые ракетные комплексы, а в мае прошли их первые испытания.

11 июня 2020 года Конгресс США утвердил пакет военной помощи для Украины на 2020 год на общую сумму $250 млн.

15 мая 2020 года США предоставили ВС Украины материально-техническую помощь на общую сумму 25 млн долларов, усилив оснащение украинских подразделений в зоне Операции объединенных сил.

Javelin - главное противотанковое оружие армии и морской пехоты США. Оно позволяет солдату или морскому пехотинцу стрелять и быстро двигаться, поскольку ракета самоуправляемо направляется к цели. Это вторая партия американского оружия, которую получает украинская армия.

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