Главные новости Украины 16 ноября 2020 / фото УНИАН
Количество заболевших COVID-19 за сутки выросло почти на 10 тысяч человек. Оккупанты не прекращают нарушать перемирие на Донбассе.
Ситуация с коронавирусом
В Украине за сутки коронавирусная инфекция обнаружена у 9832 человек.
Всего с начала пандемии в Украине официально подтверждено 545 689 случаев болезни COVID-19. При этом 244197 украинцев выздоровели, 9697 – умерли.
Перемирие на Донбассе
Боевики на Донбассе за сутки дважды нарушили режим прекращения огня. В районе населенного пункта Марьинка враг вел огонь из стрелкового оружия, а неподалеку Старогнатовки применил подствольный гранатомет.
Актуальные новости Украины 16 ноября 2020 / фото УНИАН
Главные новости Украины: что важно знать 16 ноября 2020
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