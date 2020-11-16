В эти выходные Украина перешла от адаптивного карантина к карантину выходного дня.

Количество заболевших COVID-19 за сутки выросло почти на 10 тысяч человек. Оккупанты не прекращают нарушать перемирие на Донбассе.

Ситуация с коронавирусом

В Украине за сутки коронавирусная инфекция обнаружена у 9832 человек.

Всего с начала пандемии в Украине официально подтверждено 545 689 случаев болезни COVID-19. При этом 244197 украинцев выздоровели, 9697 – умерли.

Перемирие на Донбассе

Боевики на Донбассе за сутки дважды нарушили режим прекращения огня. В районе населенного пункта Марьинка враг вел огонь из стрелкового оружия, а неподалеку Старогнатовки применил подствольный гранатомет.

Главные новости Украины: что важно знать 16 ноября 2020

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Автор: Алина Вишневская