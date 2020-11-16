Некоторые города отказались соблюдать карантин выходного дня.

Из-за протестов против карантина выходного дня премьер-министр Украины Денис Шмигаль в понедельник, 16 ноября, собирает онлайн-встречу мэров крупных городов.

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Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок. По словам председателя Комитета по вопросам здоровья нации Михаила Радуцкого, первый карантин выходного дня прошел спокойно. Но несмотря на это, по его мнению, в дальнейшем власть должна учесть свои ошибки и не принимать подобные решения в спешке. Ведь предпринимателям нужно время, чтобы подготовиться к новым условиям работы.

В Комитет уже обратились народные депутаты с проектом постановления, которое обязывает Кабмин сообщать о новых ограничения не позднее чем за неделю до того, как их планируют ввести.

Карантин выходного дня в Украине

11 ноября Кабмин принял решение о введение карантина выходного дня с 14 ноября.

Правительство отказалось от адаптивного карантина и установило общегосударственный карантин с ограничениями, которые действовали в предыдущем варианте карантина на территориях с оранжевым уровнем эпидопасности, для всех территорий.

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Автор: Андрей Василюк