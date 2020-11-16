Также планируют рассмотреть законопроект о ФОПах.

Завтра Рада рассмотрит постановление об отмене карантина выходного дня.

Об этом в своем Телеграм-канале сообщил заместитель главы фракции "Голос" Ярослав Железняк.

"Пока согласована следующая повестка на вторник: постановление про предупреждение о карантине за неделю (№4320), постановление про отмену карантина выходного дня, законопроект об отсрочке РРО, про ФОПы (№4313), закон про районные советы (№3651д), закон про долг "Укрнафты", №№4119 и 4120 (это 9 млрд грн в ковидный фонд)", - написал депутат.

Также, по его словам, в парламент вызовут премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля с докладом о состоянии борьбы с эпидемией.

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Железняк не исключил, что к рассмотрению добавится и вопрос об упрощении регистрации вакцины от COVID-19 (№4314).

"Законопроекты о КС ("закон Разумкова" и закон про 2/3 голосования Конституционного суда) пока под вопросом... Говорят, что в "Слуге" нет голосов на законы", - отметил он.

Карантин выходного дня в Украине

11 ноября Кабмин принял решение о введении в Украине с 14 по 30 ноября карантина выходного дня. Он будет действовать с 00.00 субботы до 00.00 понедельника.

В частности, в выходные дни с ограничениями, предусмотренными в будние дни, дополнительно запрещена работа кофеен и ресторанов (за исключением услуги «с собой»), работа ТРЦ, других развлекательных заведений, фитнес-центров и тому подобное.

Разрешено работать только продуктовым магазинам, аптекам, почтовым отделениям, ветаптекам, медучреждениям, АЗС.

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Автор: Татьяна Поляковская