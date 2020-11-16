Апелляционный суд отправил ходатайство следователя об аресте Януковича на новое рассмотрение.

Киевский апелляционный суд отменил заочный арест бывшего президента Виктора Януковича в рамках расследования дела о массовых убийствах «майдановцев» 18-20 февраля 2014 года.

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Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято коллегией судей Апелляционного суда столицы по результатам рассмотрения ходатайства адвокатов Януковича о пересмотре решения Печерского райсуда от 12 мая текущего года, которым экс-президент заочно взят под стражу.

«Решение Печерского районного суда от 12 мая 2020 года, которым удовлетворено ходатайство о применении в отношении Януковича меры пресечения в виде содержания под стражей в пределах срока досудебного расследования сроком до 10 июля 2020 года с правом внесения залога, - отменить», - сказано в постановлении апелляционного суда.

Также суд назначил рассмотрение в суде первой инстанции ходатайство следователя об избрании Януковичу меры пресечения в виде содержания под стражей.

Арест Януковича - что известно

12 мая Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство прокуроров об избрании меры пресечения Януковичу в виде содержания под стражей без права на внесение залога.

Янукович подозревается в организации путем превышения власти преследований и убийств участников массовых акций протеста 18-20 февраля 2014 года в Киеве и других городах Украины.

24 января 2019 года Оболонский райсуд Киева заочно признал Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны, приговорив его к 13 годам лишения свободы. Вместе с тем суд не признал доказанной вину экс-президента в посягательстве на территориальную целостность Украины. Янукович не участвовал в судебном процессе. После бегства из Украины в феврале 2014 года он проживает в России.

Кроме того, 4 мая 2020 года Печерский райсуд Киева избрал Януковичу меру пресечения в виде содержания под стражей в качестве подозреваемого в уголовном производстве от 7 ноября 2017 года по факту захвата государственной власти (ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса Украины).

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Автор: Дмитрий Хилюк