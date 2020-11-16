Прокурор Алексей Донской считает, что Печерский райсуд в постановлении о взятии под стражу экс-президента Виктора Януковича, который сегодня отменил апелляционный суд, вероятно допустил техническую ошибку.

Бывший президент Виктор Янукович не снят с розыска, несмотря на отмену постановления суда о его заочном аресте в рамках расследования уголовного производства о массовых расстрелах людей 18-20 февраля 2014 года.

Об этом прокурор Алексей Донской сказал в комментарии УНИАН.

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Он отметил, что вероятно Киевский апелляционный суд принял решение об отмене постановления Печерского райсуда Киева о взятии Януковича под стражу из-за того, что суд допустил техническую ошибку. Если бы суд не согласился с аргументами стороны обвинения, то отменил бы постановление Печерского суда без повторного рассмотрения ходатайства следователя о заключении под стражу Януковича, пояснил Донской.

"Суд частично удовлетворил ходатайство адвокатов Януковича. Мы не видели полного текста постановления. Он будет обнародован 20 ноября. Но, вероятно, что постановление Печерского суда о содержании под стражей Януковича отменили по каким-то техническим основаниям, поскольку, если бы были основания отменить это постановление по сути, то суд отменил бы это постановление", - сказал Донской.

По его словам, "это не предательство и не победа".

"Это означает, что Печерский суд по-новому будет рассматривать ходатайство следователя о взятии под стражу Януковича в рамках расследования дела о массовых убийствах 18-20 февраля 2014 года", - подчеркнул Донской.

Кроме того, прокурор пояснил, что отмена постановления Печерского райсуда не означает, что Янукович снят с розыска, и что он не будет взят под стражу в случае задержания, ведь суд не отменил его розыск, и к тому же в отношении Януковича действует другое судебное решение - о взятии под стражу в рамках расследования дела об узурпации власти.

"В розыске он находится по обоим делам, и действует постановление о содержании его под стражей в рамках расследования дела об узурпации власти", - отметил Донской.

Согласно Уголовному процессуальному кодексу, судебные постановления о взятии под стражу подозреваемого в рамках заочного расследования выдаются судом на весь срок досудебного следствия, а не на два месяца, как в случаях, когда подозреваемый уже задержан.

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В случае с Януковичем Печерский райсуд ограничил действие своего постановления двумя месяцами – срок его действия завершился 10 июля. Вероятно, что именно это стало основанием для решения апелляционного суда об отмене определения Печерского суда и направлении соответствующего ходатайства следователя на новое рассмотрение в этот суд.

Арест Януковича: что известно

12 мая Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство прокуроров о избрании меры пресечения Януковичу в виде содержания под стражей без права на внесение залога.

Янукович подозревается в организации путем превышения власти преследований и убийств участников массовых акций протеста 18-20 февраля 2014 года в Киеве и других городах Украины.

Сегодня, 16 ноября, Киевский апелляционный суд отменил заочный арест Януковича в рамках расследования дела о массовых убийствах «майдановцев» 18-20 февраля 2014 года. Также суд назначил новое рассмотрение в суде первой инстанции ходатайства следователя об избрании Януковичу меры пресечения в виде содержания под стражей.

24 января 2019 года Оболонский райсуд Киева заочно признал Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны, приговорив его к 13 годам лишения свободы. Вместе с тем суд не признал доказанной вину экс-президента в посягательстве на территориальную целостность Украины. Янукович не участвовал в судебном процессе. После бегства из Украины в феврале 2014 года он проживает в России.

4 мая 2020 года Печерский райсуд Киева избрал Януковичу меру пресечения в виде содержания под стражей в качестве подозреваемого в уголовном производстве от 7 ноября 2017 года по факту захвата государственной власти (ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса Украины).

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Автор: Дмитрий Хилюк