Митингующие требуют отменить карантин выходного дня.

Несколько сотен столичных предпринимателей собрались в правительственном квартале возле Верховной Рады на очередную акцию протеста.

Читайте такжеДейственность карантина выходного дня станет понятной ориентировочно через две недели - МинздравОб этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что к своим традиционным требованиям об отмене закона о кассовых аппаратах митингующие добавили сегодняшнюю – по поводу отмены карантина выходного дня. По мнению предпринимателей, решение о его введении дискриминационное.

«Мы платим все налоги в полном объеме, а нам не дают возможность работать и зарабатывать средства на свою семью. Как нам жить?» – спросил один из участников акции.

«Мы на страже Налогового майдана!» – отметила еще одна участница акции в Facebook.

Карантин в Украине: ограничения и запреты

11 ноября Кабинет Министров принял решение об отказе от адаптивного карантина и введение карантина выходного дня.

Отныне в Украине действует общенациональный карантин с ограничениями, которые были прописаны для регионов из «оранжевой» зоны карантина.

Дополнительно в выходные дни к ограничениям, предусмотренным в будни, будет запрещена деятельность:

заведений питания,

торговых центров,

культурных заведений,

спортзал,

фитнес-центров,

учреждений размещения, в том числе гостиниц (кроме тех, которые выполняют социальные функции).

С 10 до 12 часов определяются приоритетными часами для обслуживания пенсионеров.

Когда действует карантин выходного дня, время

Так называемый карантин выходного дня будет действовать с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.

Он вводится с этих выходных, предварительно на три недели.

На сайте президента уже появилась петиция с требованием отменить карантин выходного дня.

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Автор: Катерина Шварц