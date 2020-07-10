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Главные новости Украины за 10 июля: условие возобновления поставок воды в Крым и заболеваемость COVID-19

09:14, 10 июля 2020
Общество
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Главные новости Украины 10 июля 2020 / фото УНИАН

Ситуация с коронавирусом

За прошедшие сутки в Украине выявили 819 новых инфицированных коронавирусом.

От начала пандемии болезнь COVID-19 зафиксировали у 52 043 украинцев. В целом выздоровели 24 800 человек, умерли 1 345 пациентов.

Условие возобновления подачи воды в Крым

Секретарь СНБО Алексей Данилов объяснил, при каком условии возможно возобновление поставок воды в Крым.

Новости Украины за 10 июля 2020 / фото УНИАН

Война на Донбассе

В течение 9 июля вооруженные формирования РФ 7 раз нарушили режим прекращения огня, применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Украинские бойцы прицельным огнем заставляли оккупантов прекратить агрессивные действия. По данным разведки, были ранены два захватчика.

Главные новости Украины: что важно знать 10 июля 2020

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  • ВСУ рассматривают несколько возможных сценариев вторжения России в Украину - Наєв
  • Зеленский: Я уверен, что Медведчук действительно финансируется Россией
  • Порошенко давил на Раду, чтобы остановить расследование Илловайской трагедии - экс-нардеп
  • В МВФ назвали условия сотрудничества с Украиной после отставки Смолия
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