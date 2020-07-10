Главные новости Украины за 10 июля: условие возобновления поставок воды в Крым и заболеваемость COVID-19

Украина продолжает жить в условиях адаптивного карантина, введенного с целью противодействия коронавирусу.

В СНБО назвали условие возобновления поставок воды в Крым. В Украине зафиксировано более 800 новых случаев коронавируса.

Ситуация с коронавирусом

За прошедшие сутки в Украине выявили 819 новых инфицированных коронавирусом.

От начала пандемии болезнь COVID-19 зафиксировали у 52 043 украинцев. В целом выздоровели 24 800 человек, умерли 1 345 пациентов.

Условие возобновления подачи воды в Крым

Секретарь СНБО Алексей Данилов объяснил, при каком условии возможно возобновление поставок воды в Крым.

Война на Донбассе

В течение 9 июля вооруженные формирования РФ 7 раз нарушили режим прекращения огня, применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Украинские бойцы прицельным огнем заставляли оккупантов прекратить агрессивные действия. По данным разведки, были ранены два захватчика.

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