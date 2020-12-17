В общей сложности сбытом фальшивой валюты занималась группа из трех человек, которые привозили из-за границы для продажи автомобили.

В Тернопольской области правоохранители задержали безработного, который сбывал фальшивые доллары на автозаправке.

Читайте такжеВ Украине стали чаще подделывать гривну - НацбанкКак сообщили УНИАН в пресс-службе Тернопольской областной прокуратуры, мужчина сбывал фальшивые доллары на одной из автозаправочных станций Тернопольского района, зная, что купюры – подделка.

В частности, за 1 тысячу фальшивых долларов он просил 350 долларов.

Следователей задержанный заверил, что имеющиеся у него десять 100-долларовых фальшивых банкнот он приобрел у неизвестного лица.

В отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Тернопольской области сообщили, что сбытом фальшивой валюты занималась группа из трех человек, которые привозили из-за границы для продажи автомобили. Документировать подозреваемых начали еще в июле.

По информации полиции, отличить подделку от оригинала было сложно. Подозреваемые распространяли фальшивую валюту, продавая ее клиентам или рассчитываясь ею за товар.

Правоохранители провели одновременно шесть обысков по месту жительства подозреваемых, в их автомобилях, подсобных помещениях. Оперативники обнаружили и изъяли мобильные телефоны, записные книжки, сим-карты, около 15 тысяч долларов, оружие, а также номерные знаки, ключи и документы на транспортные средства.

По результатам проведенной работы одному из фигурантов уже сообщили о подозрении в совершении правонарушения в соответствии со статьей 199 Уголовного кодекса Украины (подделка и сбыт фальшивых банкнот).

В отношении других подозреваемых назначен ряд срочных экспертиз, которые могут служить для доказательства их вины.

Полученные деньги передали на экспертизу в Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр, поскольку некоторые из них визуально похожи на поддельные. Устанавливают правоохранители происхождение оружия, а также автомобильных номеров и документов на транспортные средства. Кроме этого, проверяют подозреваемых на причастность к незаконному завладению автомобилями на территории Украины.

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Автор: Андрей Вацик