По данным главы ОВА, часть из них захватили на территории области, некоторых взяли в плен за ее пределами.

В плену российских захватчиков находятся по меньшей мере 155 жителей Сумской области.

Об этом в Telegram сообщил председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

"На данный момент в плену России остаются по меньшей мере 155 жителей Сумской области. Часть из них захватили на территории области, есть и те, кто был взят в плен за ее пределами. Работа по освобождению каждого нашего гражданина ведется с первых дней войны!" - отметил он.

Глава области обратился с призывом к тем, кто владеет информацией о похищении людей оккупантами, сообщать об этом правоохранительным органам.

"Я прошу каждого из вас - обращайтесь к нашим правоохранителям", – добавил Живицкий.

Как сообщал УНИАН, 8 апреля Сумскую область полностью освободили от российских оккупантов.

17 апреля городской председатель Ахтырки Сумской области Павел Кузьменко заявил, что в городе в результате действий российских оккупантов разрушена четверть жилых многоэтажек. Несмотря на разрушения в город возвращаются люди. Работает критическая инфраструктура и больницы. Местная администрация разрабатывает план восстановления Ахтырки.

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