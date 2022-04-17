Уже нарабатывается дорожная карта по восстановлению города.

В Ахтырке Сумской области разрушена четверть жилых многоэтажек.

Об этом сообщил мэр Ахтырки Павел Кузьменко в эфире национального телемарафона.

"Прямым попаданием разрушено до 25% многоэтажек. Все остальное разрушено путем морозов, которые повредили системы теплоснабжения и водоснабжения", - рассказал он.

Несмотря на разрушения в город возвращаются люди. Работает критическая инфраструктура и больницы. Местная администрация разрабатывает план восстановления Ахтырки.

"С помощью всего цивилизованного мира успеем отстроить к Новому году. Нарабатывается дорожная карта по восстановлению города", - сказал Кузьменко.

Как писал УНИАН, 8 апреля Сумскую область полностью освободили от российских оккупантов.

Сейчас вражеские войска находятся на границе с Сумщиной, но ударной группировки, по словам глава ОВА Дмитрия Живицкого, нет.

По предварительным подсчетам ущерб, который был нанесен войной, развязанной Россией в Сумской области составляет более 10 миллиардов гривен.

16 апреля на Сумщине были обнаружены остатки химического оружия-зарина и других веществ.

Вас также могут заинтересовать новости: