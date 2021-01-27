Родные вызвали медиков только через три часа, когда уже было поздно.

Из-за смерти роженицы в Ровно полиция открыла уже второе уголовное производство. Кроме несчастного случая будут расследовать еще и неоказание помощи человеку в опасности.

Читайте такжеВ Ужгороде 20-летняя женщина родила четверню (фото)Как говорится в сюжете ТСН выяснилось, что 34-летняя роженица умерла от потери крови после домашних родов. В крайне тяжелом состоянии женщину доставили в больницу, однако спасти ее врачи не смогли.

В полиции рассказали, что женщина решила рожать дома под наблюдением так называемой духовной акушерки, у которой не было медицинского образования. Также на месте был муж роженицы и ее сестра. После родов началось кровотечение. Медиков они вызвали только через три часа, когда уже было поздно.

Тем, кто своевременно не обратился к врачам, теперь грозит до 5 лет за решеткой.

Новорожденный мальчик в настоящее время в реанимации под наблюдением врачей. У женщины остался еще семилетний сын.

Смерть роженицы в Ровно: детали

Трагедия произошла 23 января. Роженицу в тяжелом состоянии доставили скорой к городскому роддому на улице Медицинской.

Оказалось, что женщина, которая уже имеет ребенка, решила второго родить дома. Она заранее договорилась с так называемой “духовной акушеркой”. Родив мальчика, весом более 4,5 кг, женщине стало плохо.

Как рассказала главный врач КНП “Родильный дом” Светлана Муравская, роженица более трех часов после рождения ребенка истекала кровью, а “духовная акушерка” не принимала никаких мер.

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Автор: УНИАН