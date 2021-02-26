Ривненские школьники записали рэп и видео об украинском языке и стали звездами сети.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Клип юношей и девушек уже набрал более полумиллиона просмотров, у него тысячи "шеров" и комментариев.
Видео старшеклассники сняли в актовом зале школы. Однако такого ажиотажа десятиклассники не ожидали.
Текст для композиции написала руководительница театрального кружка, а уже подростки додумали его реализацию. Редактировали кадры на обычном телефоне.
Популярность вдохновляет школьников снимать еще - исключительно на украинском и об украинском.
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