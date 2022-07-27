С 28 июля по всей Полтавской области комендантский час продлится с 23:00 до 05:00.

В Полтавской области с четверга, 28 июля, сокращают продолжительность комендантского часа.

Об этом глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин сообщил в своем Telegram.

"Сокращаем время комендантского часа. Неоднократно ко мне обращались многие предприниматели и жители области с просьбой сократить продолжительность комендантского часа. В таких вопросах мы всегда ориентируемся на мнение правоохранителей и военных, потому что безопасность – приоритет. После очередных консультаций Совет обороны области принял соответствующее решение", - отметил он.

По словам Лунина, с завтрашнего дня, с 28 июля, по всей Полтавской области комендантский час продлится с 23:00 до 05:00.

27 июля российские оккупанты нанесли удар по Бахмуту (Донецкая область) - есть погибший после того, как снаряд попал в жилой дом.

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